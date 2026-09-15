На розпродажі за $30 знайшли втрачену роботу Гертруди Аберкромбі — тепер її оцінюють у чверть мільйона

Картину американської художниці Гертруди Аберкромбі, яка десятиліттями вважалася втраченою, випадково знайшли на розпродажі майна в Мічигані. За роботу 1951 року під назвою «Раковини» заплатили лише $30, а тепер її планують виставити на аукціон Freeman’s з оцінкою до $250 тисяч. Про це розповідає ARTnews.

Полотно висіло в темному коридорі, не привертаючи уваги. Покупця зацікавив ледь помітний підпис «Abercrombie» у кутку картини.

Після покупки роботу віднесли до Художнього музею Мілвокі, де саме проходила ретроспектива Аберкромбі. Там з’ясувалося, що в каталозі виставки є архівна фотографія тієї самої картини. Знімок свого часу опублікували у Chicago Review у матеріалі про виставку художниці 1952 року.

Згодом автентичність «Раковин» підтвердили фахівці, зокрема дослідниця творчості Аберкромбі Сьюзан Вайнінгер. Тепер Freeman’s оцінює картину у $150–250 тисяч, а стартова ставка становитиме $75 тисяч.

На полотні зображено дев’ять морських мушель на чорному тлі, одна з них підвішена на нитці. За даними аукціонного дому, мушлі належали Роберту Мерріаму, члену міської ради Чикаго з району Гайд-Парк, де жила й працювала художниця.

У Freeman’s зазначають, що роботи Аберкромбі й досі час від часу знаходять на розпродажах майна. Старший віцепрезидент аукціонного дому Закарі Вірсум розповів, що буквально за місяць до цієї знахідки говорив відвідувачам виставки в Мілвокі про подібні випадки — і не очікував, що наступний станеться так швидко.

Гертруда Аберкромбі (1909–1977) — американська художниця, пов’язана з чиказькою богемною та джазовою сценою. Вона не мала академічної художньої освіти й часто писала саму себе — іноді буквально, іноді через вигадані жіночі образи. У її картинах повторювалися порожні кімнати, нічні пейзажі, місяць, дерева, коти, мушлі та самотні фігури; сама художниця казала, що багато сюжетів приходили їй зі снів. Нині куратори наголошують, що мисткиня не дуже вписувалася в офіційний артсвіт і виробила певну особисту, дивну візуальну мову.

Дім Аберкромбі у Чикаго був місцем регулярних вечірок і джем-сейшенів, куди приходили Діззі Ґіллеспі, Майлз Девіс, Чарлі Паркер, Сонні Роллінз, Макс Роуч і Сара Вон. На честь художниці навіть написали джазову композицію Gertrude’s Bounce.