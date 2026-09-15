ROSHEN українізувала назву цукерок «Сливки-ленивки» — цього 14 років вимагав мовний активіст

Компанія ROSHEN перейменувала цукерки «Сливки-ленивки» на «Лінива корівка». Львівський мовний активіст Святослав Літинський понад 14 років вимагав українізувати назву продукту й неодноразово звертався до компанії. Нову назву ROSHEN показала у своїх соцмережах.

«У нас корівки люблять відпочити», — написала компанія та показала оновлену упаковку з написом «Лінива корівка». Причину перейменування у дописі не пояснили.

У коментарі БЖ Святослав Літинський розповів, що з 2012 року регулярно звертався до ROSHEN із проханням змінити назви солодощів українською. За його словами, спочатку компанія чинила опір, зокрема посилаючись на складну економічну ситуацію та продажі в Росії й Молдові.

«З 2012 року щорік чи два ми до них звертаємося — і результату нуль. Але врешті, після 14 років звернень, перейменували ці солодощі українською мовою. Я дуже задоволений», — сказав Літинський БЖ.

У 2012 році тодішній президент ROSHEN В’ячеслав Москалевський пояснював використання російськомовних етикеток економією.

Того ж року засновник і акціонер ROSHEN Петро Порошенко повідомив, що ініціював обговорення мовного питання на раді директорів компанії. За його словами, рада підтримала позицію, що продукція для українського ринку має бути українською мовою.

У вересні 2023 року Літинський оприлюднив відповідь директора ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN» Геннадія Осіяненка на чергове звернення щодо назви. У листі компанія посилалася на те, що «Сливки-ленивки» є зареєстрованою торговельною маркою, та просила активіста «утриматися від голослівних звинувачень».

Активіст пояснив БЖ, що для нього російськомовні назви товарів є частиною ширшої проблеми присутності російської мови в публічному просторі.

«Якщо на солодощах написи російською мовою, це значить, що ми або Росія, або колонія Росії. Я не хочу жити у російській колонії, тому стараюся це змінювати», — сказав він.