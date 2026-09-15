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У Японії можна буде переночувати всередині гігантського покебола

Кирило Шостак 15 вересня 2026
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Японська мережа Not A Hotel представила дизайн гостьового будинку у вигляді гігантського покебола. Його планують встановити біля озера в місті Томакомай на острові Хоккайдо. Про це повідомляє Deezen.

Сферичний номер матиме близько трьох метрів у діаметрі й повторюватиме форму покебола зі всесвіту Pokémon. Конструкцію складуть із двох формованих акрилових півсфер та вигнутого прозорого вікна, щоб створити ефект відкритої кулі.

Потрапити всередину можна буде через розсувні вигнуті двері. Майже весь простір номера займатиме спеціально створений круглий матрац.

Ванну кімнату оформлять у кольорах Снорлакса — одного з найвідоміших покемонів, який більшу частину часу спить. Гості також зможуть обирати різні сценарії внутрішнього освітлення, натхнені персонажами Pokémon.

Проєкт створила власна архітектурна команда Not A Hotel у співпраці із застосунком Pokémon Sleep. Автори задуму кажуть, що хотіли поєднати природу Хоккайдо з відчуттям перебування всередині світу Pokémon.

Відкрити об’єкт планують цього року — до третьої річниці Pokémon Sleep та 30-річчя франшизи Pokémon.

Забронювати номер звичайним способом не вийде. Not A Hotel планує розіграти можливість переночувати всередині гігантського покебола в спеціальному конкурсі.

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