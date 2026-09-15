В Україні вийшов документальний фільм про Сергія Лифаря — одного з найвідоміших діячів французького балету

В Україні відбулася прем’єра документального фільму «Справа артиста. Сергій Лифар» — стрічки про одного з найвідоміших діячів французького балету ХХ століття, який народився в Києві. Про це БЖ повідомили творці фільму.

Автори фільму досліджують мистецьку спадщину балетмейстера та суперечливі сторінки його біографії, зокрема роботу в Паризькій опері під час нацистської окупації.

Сергій Лифар у 17 років нелегально виїхав з України після встановлення більшовицької влади. Згодом він став одним із провідних танцівників Європи, а в 1929 році очолив балетну трупу Паризької опери. Лифар керував нею майже три десятиліття та став одним із творців французького неокласичного балету.

Авторкою фільму є українська письменниця та дослідниця Анна Лодигіна. Вона працювала над дослідженням життя Лифаря протягом чотирьох років.

У стрічці своїми оцінками та дослідженнями діляться французькі, американські й українські експерти, серед яких історикиня танцю Флоранс Пудру, історик Олів’є Вівйорка, професор танцю Марк Франко, прима Паризької опери Аньєс Летестю та завідувачка Музею Сержа Лифаря Наталя Білоус.

Однією з центральних тем стала діяльність балетмейстера під час окупації Парижа. Лифар продовжував працювати в Паризькій опері за нацистської влади, а після звільнення французької столиці його звинувачували в колабораціонізмі.

Автори фільму намагаються розібратися в цих обставинах, спираючись на архівні документи французької префектури та СБУ, матеріали Національного архіву Франції й Муніципального архіву Лозанни.

Для роботи над стрічкою також використали неопубліковані мемуари Лифаря та його листи з архівів Музею історії Києва і Національного музею історії України. Дослідники розглядають його біографію через питання взаємозв’язку мистецтва та політики, а також межі між вимушеним виживанням і співпрацею з окупаційною владою.

Кадри з фільму «Справа артиста. Сергій Лифар». Фото надані БЖ творцями проєкту

Лифар поставив понад 280 балетів, однак у сучасному світовому репертуарі залишилося лише кілька його постановок. Автори фільму вважають, що його спадщину необхідно повернути в український культурний контекст.

«Чи можна вважати зірку французького балету Сергія Лифаря українським митцем, зважаючи на його походження, залишені мемуари й ті політичні вибори, які він робив? Відповіді на ці запитання я шукала протягом останніх чотирьох років», — розповіла Анна Лодигіна.