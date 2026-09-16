Рада підтримала штрафи за гучні авто й мотоцикли — суми можуть сягати 34 тисяч гривень

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 15358, який передбачає адміністративну відповідальність за керування автомобілями та мотоциклами з перевищенням допустимого рівня шуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ за основу підтримав 261 парламентар.

Законопроєкт пропонує запровадити штрафи для водіїв транспортних засобів, рівень шуму яких перевищує встановлені норми. Йдеться як про автомобілі, так і про мотоцикли.

Як раніше повідомляв нардеп, під час воєнного стану розмір такого штрафу може становити від 17 до 34 тисяч гривень. У мирний час за перше порушення пропонують штраф у 8,5 тис. грн, а за повторне — 17 тис грн.

Автори законопроєкту уточнюють, що штрафи стосуватимуться не будь-якого шуму від автомобіля чи мотоцикла, а передусім випадків, коли транспорт переобладнали й через це він перевищує встановлені норми.

До другого читання депутати планують окремо прописати допустимі рівні шуму та порядок їх фіксації. Ініціатива насамперед спрямована на авто й мотоцикли з модифікованими вихлопними системами.

У поясненні до законопроєкту також зазначається, що гучний звук форсованих двигунів, особливо ввечері та вночі, може додатково травмувати людей із ПТСР і сприйматися цивільними як можлива повітряна загроза.

Наразі документ ухвалено лише у першому читанні. Для остаточного запровадження нових штрафів законопроєкт має пройти подальший розгляд у Верховній Раді.