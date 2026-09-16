ONUKA отримала «Еммі» за документальний проєкт про Україну — статуетка поїде у Чернігів

Українська музикантка Ната Жижченко, відома як ONUKA, отримала премію «Еммі» в категорії Outstanding Daytime Special як продюсерка документального проєкту «Culture Quest» режисера Яна Гранта. Про свою перемогу артистка розповіла лише зараз, хоча український епізод проєкту здобув нагороду ще у 2024 році.

«Culture Quest» — документальний серіал про культуру різних країн світу. Український випуск розповідає про культурне життя країни на тлі повномасштабного вторгнення та про те, як митці й локальні спільноти продовжують працювати під час війни.

За словами Жижченко, завдяки «Culture Quest» команді вдалося розповісти міжнародній аудиторії про війну та культурний спротив України.

Фільмування українського епізоду відбувалось у вересні 2022 року. Жижченко відповідала за частину, присвячену Чернігівщині. Чимало матеріалу зняли у майстерні «Фабрична, 12» у Чернігові.

Статуетку в Україну привезли учасники гурту DakhaBrakha. Жижченко планує передати її до «Фабричної, 12».

Нагадаємо, що на цьогорічній премії «Еммі» було встановлено новий рекорд: Метью Ріс вперше виграв дві головні нагороди за вечір. Актор переміг у номінаціях за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі «Звір у мені» та комедійному серіалі «Відоус-Бей».