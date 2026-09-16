Сінгапур платить людям за читання книжок у межах боротьби з думскролінгом

У Сінгапурі запустили програму, яка заохочує мешканців читати щонайменше 15 хвилин на день. За регулярне читання можна отримувати бали, які згодом обмінюються на гроші. Про це повідомляє The Guardian.

Влада сподівається, що гейміфікація допоможе людям менше часу проводити за нескінченним переглядом стрічок соцмереж і водночас поліпшить концентрацію, критичне мислення та уяву.

За один сеанс читання тривалістю від 15 хвилин нараховують 20 монет. На день можна зареєструвати лише один такий сеанс. Щоб отримати 1 сінгапурський долар, що дорівнює приблизно 80 центам США, потрібно накопичити 1000 монет — тобто читати щонайменше по 15 хвилин упродовж 50 днів.

«Ми живемо у світі надзвичайного достатку контенту, інформації та розваг. У будь-який момент можемо переглянути сотні заголовків, подивитися відео або отримати короткий виклад майже будь-чого», — пояснила очільниця Національної бібліотечної ради Мелісса Там.

За її словами, мета програми — сформувати звичку через невеликі й досяжні кроки: читати принаймні 15 хвилин у транспорті, під час обіду або перед сном.

Паралельно уряд Сінгапуру розглядає інші способи зменшити негативний вплив соцмереж на молодь, зокрема можливі щоденні обмеження часу. Недавнє дослідження показало, що серед найпоширеніших проблем — залежність від соцмереж і нескінченне прокручування стрічки.

Фінансові стимули для зміни повсякденних звичок у Сінгапурі використовують не вперше. Раніше мешканцям пропонували ваучери за прогулянки та винагороди за виконання щоденних цілей за кількістю кроків.

Водночас сингапурські підлітки вже демонструють високі результати з читання: 15-річні школярі країни 2025 року очолили світовий рейтинг PISA, що оцінює якість освіти.