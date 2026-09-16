HBO оголосила акторів на ролі Артура Візлі, Плаксивої Мірти та Коліна Кріві у другому сезоні «Гаррі Поттера»

HBO оголосила трьох нових акторів другого сезону серіалу про Гаррі Поттера. Рейф Сполл зіграє Артура Візлі, Моллі Г’юїтт-Річардс — Плаксиву Мірту, а Джаспер Амброуз — Коліна Кріві.

Зйомки другого сезону вже тривають у студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Нові актори приєднаються до основного складу серіалу в наступному сезоні.

Сполл зіграє Артура Візлі — батька Рона та працівника Міністерства магії. У фільмах цю роль виконував Марк Вільямс. Серед останніх робіт Сполла — серіал Sky «Under Salt Marsh» та комедія Apple TV+ «Trying».

Моллі Г’юїтт-Річардс втілить Міртл, привида, який мешкає в туалеті для дівчат на другому поверсі Гоґвортсу. У кінофраншизі персонажа зіграла Ширлі Гендерсон.

Джаспер Амброуз зіграє Коліна Кріві — учня Ґрифіндору, який захоплюється Гаррі Поттером і постійно носить із собою фотоапарат. Він уперше з’являється у «Гаррі Поттері та таємній кімнаті». У фільмі 2002 року Кріві зіграв Г’ю Мітчелл, але в наступних частинах персонаж не з’являвся.

Раніше HBO вже оголосила інших нових акторів другого сезону. Кіта Гарінгтона затвердили на роль Ґільдероя Локгарта, Бонні Гілл зіграє Джіні Візлі, Ленні Раш — Доббі, а Біллі Барратт — Тома Редла.

Головні ролі в серіалі виконують Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі). Також у проєкті знімаються Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессієду (Северус Снейп) та Нік Фрост (Рубеус Геґрід).

Серіал для HBO пише та продюсує Франческа Ґардінер. Режисером кількох епізодів і виконавчим продюсером став Марк Майлод. До команди виконавчих продюсерів також входить Джоан Ролінґ.

Перший сезон серіалу має вийти на HBO на Різдво 2026 року.