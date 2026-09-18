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На аукціоні в Британії продадуть невидані записи гурту Oasis — їх оцінюють у £1,6 мільйона

Іван Назаренко 18 вересня 2026
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На аукціон у Великій Британії виставлять архів невиданих записів гурту Oasis, зроблених під час його стрімкого злету в 1990-х роках. Колекція містить записи 63 концертів, саундчеків і понад 100 годин репетицій. Її оцінюють у £1,2-1,6 мільйонів, пише BBC.

Аукціон відбудеться 3 жовтня в місті Івшем у графстві Вустершир. Торги проводитиме Littleton Auctions — вони пройдуть одночасно онлайн та наживо.

Архів під назвою «The Desk Tapes» зберігався в родині звукорежисера Oasis протягом 20 років. Його син Овейн Річардс розповів, що батько працював звукорежисером гурту та записував матеріал безпосередньо з пульта.

«Я виріс, слухаючи ці записи. Oasis були частиною нашої родини так само, як і частиною культури», — сказав Річардс.

За даними Littleton Auctions, записи є єдиним відомим архівом такого типу, зробленим безпосередньо з концертного пульта. Разом із касетами продаватимуть оригінальні сетлисти, маршрути турів, гітару Epiphone, на якій грали учасники Oasis, та парку гурту.

Серед лотів також будуть кросівки Adidas Kegler Super Ostrich, які подарували Ноелу Галлагеру. У 2000 році Adidas випустив лише 100 пар цієї моделі на честь 100-річчя від дня народження засновника компанії Аді Дасслера.

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