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Ленні Кравіц отримав власного Кена — лялька відтворює його образ зі світового туру

Іван Назаренко 18 вересня 2026
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Компанія Mattel випустила ляльку Кена, створену за образом американського музиканта Ленні Кравіца. Вона увійшла до колекції Barbie Signature Kenbassadors і вже доступна в магазинах за $70, пише People.

Ляльку одягнули в бронзовий сітчастий топ із високим коміром, джинси кльош, ремінь із заклепками, черевики та сонцезахисні окуляри. Образ відтворює одяг Кравіца під час його світового туру Blue Electric Light.

За словами музиканта, творці ляльки відтворили деталі його сценічного образу, зокрема вінтажні окуляри кінця 1960-х та намисто, яке належало його матері Роксі Рокер. Також на передпліччі ляльки є татуювання із зображенням його матері.

«Коли я був дитиною, навколо було повно Barbie, G.I. Joe, Ken та всього іншого. Мені й на думку не спадало, що колись у мене буде власна фігурка», — розповів Кравіц.

Кравіц став другим чоловіком, який отримав власну ляльку Кена у межах колекції Kenbassadors. Першим у 2025 році став баскетболіст Леброн Джеймс.

Лялька з'явилася після завершення тривалого туру Кравіца на підтримку альбому Blue Electric Light, який вийшов у 2024 році. Музикант назвав цей тур найкращим у своїй кар'єрі.

Для Кравіца, який працює в музичній індустрії майже 40 років, лялька стала символом цього етапу кар'єри. «Вона відзначає цей час і цей тур, який був для мене неймовірним», — сказав він.

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