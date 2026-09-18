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Ранні записи Девіда Бові, які понад 60 років лежали в архіві, вийшли онлайн

Кирило Шостак 18 вересня 2026
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Ранні записи Девіда Бові, зроблені ще до того, як він став світовою зіркою, вперше стали доступними онлайн. Ідеться про десять треків, частина з яких раніше ніколи не видавалася. Про це повідомляє BBC.

Перші п’ять пісень музичний історик і архіваріус Алек Палао випадково знайшов близько десяти років тому на 12-дюймовій ацетатній платівці. На ній олівцем було написано «Davy Jones» — справжнє ім’я Бові, під яким він виступав у середині 1960-х.

Згодом до знахідки додали ще п’ять раніше невиданих композицій. Усі вони увійшли до нового посмертного релізу «The Shel Talmy Recordings», який із 18 вересня можна послухати й купити онлайн.

Записи датуються 1965 роком, коли Бові ще був підлітком і виступав у лондонських клубах. Тоді він лише шукав власний стиль і працював із продюсером Шелом Талмі, який також співпрацював із The Kinks, The Who, Manfred Mann та The Easybeats.

За словами Палао, ці записи показують Бові ще до появи образу, з яким його пізніше почав асоціювати світ. «Це, ймовірно, одне з найбільш відвертих і безпосередніх виконань цього музиканта, яке ви коли-небудь почуєте», — сказав історик.

До релізу також увійдуть демозаписи та ремастеровані версії ранніх пісень. Шість композицій окремо випустять на лімітованому вінілі для магазинів-учасників Record Store Day та мережі HMV.

Одна з ранніх партнерок Бові, співачка Дана Гіллеспі, каже, що ці треки цікаві саме тим, що на них ще чути процес пошуку майбутнього стилю музиканта. Вона познайомилася з Бові, коли йому було 17 років, а пізніше працювала з ним у період «Ziggy Stardust».

Окремо Гіллеспі згадала ранню пісню «I Pity The Fool», яку Бові колись особисто дав їй послухати в одному з музичних кафе на Денмарк-стріт у Лондоні. Оновлена версія композиції також увійшла до нового релізу.

Бові помер 2016 року, але його каталог і далі активно перевидають. 2022 року права на його пісенну спадщину придбала Warner Music Group, а новий альбом виходить через Parlophone.

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