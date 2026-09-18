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Образ Наомі Кемпбелл з останньої авторської колекції Alexander McQueen продали за $1,3 мільйона

Ірина Маймур 18 вересня 2026
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Образ британського модного дому Alexander McQueen з особистої колекції супермоделі Наомі Кемпбелл продали на аукціоні Fair Warning у Нью-Йорку за $1,3 мільйона. Попередньо лот оцінювали у $600 тисяч — $1 мільйон, пише Artnet News.

До образу з колекції весна-літо 2010 входять корсаж, спідниця та туфлі Armadillo. Це була остання колекція, яку засновник бренду Александр Макквін створив особисто.

Образ став найдорожчим лотом аукціону The Impossible Couture Collection. Загалом на торги виставили 23 історичні речі високої моди — усі вони знайшли покупців. Загальна сума фінальних ставок склала $3,2 мільйона. Для Fair Warning це був перший аукціон, присвячений вінтажній високій моді.

За $600 тисяч продали коктейльну сукню Yves Saint Laurent 1965–1966 років, натхнену геометричними композиціями нідерландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана. Це на $100 тисяч більше за її верхню попередню оцінку.

Вечірню сукню Azzedine Alaïa, яку носила Ріанна, продали за $140 тисяч. Іще $110 тисяч заплатили за сукню John Galliano 1995 року: Мадонна з’являлася в ній у кліпі «Take a Bow», а Кайлі Дженнер — на церемонії BAFTA у 2025 році.

Засновник Fair Warning Лоїк Гузер після торгів зазначив, що ринок колекційної моди лише формується. За його словами, ціни можуть здаватися високими для галузі, однак залишаються невеликими порівняно з ринком мистецтва.

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