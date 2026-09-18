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У бібліотеці КПІ проведуть «книжковий рейв» Hinaus — учасники читатимуть під музику та створять спільний маніфест

Іван Назаренко 18 вересня 2026
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У Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня культурний простір Hinaus проведе «книжковий рейв» у бібліотеці КПІ. З 12:00 до 19:00 там працюватимуть кілька форматів спільного читання — під ембіент-сет, в абсолютній тиші та вголос одне одному. Про це БЖ повідомили організатори івенту.

«Книжковий рейв» Hinaus — це формат спільного читання, у якому кожен приходить зі своєю книжкою. Учасники читають поряд одне з одним під ембіент-музику. Водночас захід не передбачає спільної книжки чи обов’язкового обговорення.

Цього разу формат уперше проведуть за межами Hinaus — у просторі Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка (бібліотеки КПІ). В атріумі працюватиме основна зона з ембіент-сетом, а на шостому поверсі облаштують окремі місця для читання в тиші та вголос одне одному.

У великому конференц-залі протягом дня письменники та представники літературної сфери читатимуть власні тексти. Серед перших підтверджених учасників — режисер, автор текстів і засновник творчого об’єднання МУР Олександр Хоменко, музикант і фронтмен гурту NAZVA Павло Гоц, комікеса, шоуранерка та продюсерка Наталя Гаріпова, а також письменниця й креативна директорка Hinaus Світлана Левченко.

На першому поверсі працюватиме зона для спілкування. Там можна буде придбати книжки, платівки Hinaus, кераміку та сувеніри. Також будуть чайні майстри та Hinaus bar із безалкогольними коктейлями й іншими напоями.

Крім того, протягом дня учасники створюватимуть спільний маніфест «книжкового рейву». Вони обиратимуть слова зі своїх книжок за спільним правилом, а потім збиратимуть їх на великій дошці в один текст.

Відвідувати «рейв» можна протягом будь-якої частини семигодинної програми — приходити й залишатися у зручний час.

Фото надані БЖ організаторами івенту
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