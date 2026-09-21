Російський дрон пошкодив найстаріший корпус Запорізького національного університету — будівлі понад 120 років

Уночі 21 вересня російський безпілотник влучив у третій корпус Запорізького національного університету. Значна частина будівлі вигоріла. Корпус є пам’яткою архітектури місцевого значення, найстарішим корпусом ЗНУ й налічує понад 120 років історії.

Після прямого влучання в корпусі виникла масштабна пожежа. Також пошкоджені корпуси №4 та №5 — там вибило чимало вікон.

Третій корпус ЗНУ — це колишня Олександрівська жіноча гімназія. Будівлю звели у 1902-1903 роках за проєктом для жіночого навчального закладу. На будівництво витратили близько 100 тисяч карбованців.

У гімназії викладали історію, географію, математику, французьку та німецьку мови, малювання і природничі дисципліни. 1911 року до споруди добудували домовий храм. За радянських часів його переобладнали під спортивну залу, а згодом там облаштували зоологічний музей.

За понад століття споруда неодноразово змінювала призначення. 1920 року в ній розташовувався штаб 30-ї стрілецької дивізії Червоної армії, з 1921 року — військовий шпиталь, а з 1926-го — Запорізький педагогічний технікум. До початку 1980-х років тут містилася середня школа №65. Пізніше будівлю передали Запорізькому педагогічному інституту, на базі якого створили нинішній ЗНУ.

Фото: Альона Помогайко / Wikimedia Commons

Будівля зведена у стилі пізнього історизму з елементами цегляного стилю: споруда має симетричний фасад, арковий головний вхід та цегляний декор. У 1987 році будинок офіційно взяли на державний облік як пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення.

Нині в корпусі №3 розміщується біологічний факультет ЗНУ. Університет повідомив, що серед студентів та працівників постраждалих немає. Пошкоджені будівлі обстежують, на території тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

У ЗНУ зазначили, що відновлення корпусу буде складним, і закликали долучатися до збору коштів.