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У Саудівській Аравії скасували кінофестиваль Red Sea Film Festival на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Іван Назаренко 21 вересня 2026
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Кінофестиваль Red Sea International Film Festival у Джидді скасував шосту подію, яка мала пройти 3-12 грудня 2026 року. Наступний фестиваль організатори планують провести у четвертому кварталі 2027-го, пише Variety.

У Red Sea Film Foundation пояснили рішення переглядом термінів проведення та логістичних вимог для міжнародної події такого масштабу. Там заявили, що хочуть провести наступний фестиваль «у правильний час і за правильних умов» та представити його оновлену концепцію.

Рішення оголосили на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Саудівська Аравія перебуває під загрозою атак з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів, які запускають по країні ракети та безпілотники.

Red Sea Film Festival заснували у 2019 році, а вперше провели у 2020-му — через два роки після того, як Саудівська Аравія скасувала 35-річну заборону на комерційні кінотеатри. За кілька років фестиваль став одним із головних майданчиків для арабського кіно та кіноринку регіону.

Водночас фестиваль від початку критикували правозахисники та представники кіноіндустрії. Вони звинувачували владу Саудівської Аравії у використанні міжнародних культурних подій для покращення іміджу країни та відволікання уваги від порушень прав людини.

У 2022 році організатори фестивалю заявляли про «нульову цензуру» для фільмів, однак критики ставили це під сумнів через ширші обмеження свободи вираження в країні.

За даними Human Rights Watch, саудівська влада продовжує переслідувати людей за мирне висловлення поглядів і використовує закони про боротьбу з тероризмом та кіберзлочинністю для придушення критики.

Попри це, фестиваль за кілька років залучив до Джидди багато світових зірок. 2025 року в ньому взяли участь Дакота Джонсон, Ума Турман, Ана де Армас, Квін Латіфа, Він Дізель і Майкл Кейн, а головою журі був режисер Шон Бейкер.

Паралельно з фестивалем працює кіноринок Red Sea Souk. На нього приїздять представники Netflix, Amazon, Disney та близькосхідної медіакомпанії MBC.

У 2027 році Red Sea Fest також матиме конкурента: після тривалої перерви повернеться Dubai International Film Festival. Відкриття фестивалю в новому форматі заплановане на 8 грудня 2027 року.

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