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Швейцарські інженери створили роборуку, яка вміє ходити на пальцях і друкувати на клавіатурі

Кирило Шостак 21 вересня 2026
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Дослідники ETH Zurich розробили роботизовану руку, яка може використовувати пальці як ноги — пересуватися різними поверхнями, підійматися після падіння, штовхати предмети й навіть натискати клавіші на клавіатурі. Про це розробники повідомили на сайті.

За основу взяли серійну роботизовану кисть із 20 суглобами — по чотири на кожен палець. До неї додали батарею та мінікомп’ютер Raspberry Pi Zero 2 W, а керування побудували на нейромережі.

Щоб навчити руку ходити, дослідники спочатку створили її цифрову модель і тренували алгоритм у симуляції за допомогою навчання з підкріпленням. У результаті система навчилася рухатися по прямій, повертати та коригувати траєкторію.

Окремо руку тренували самостійно підніматися після падіння. У 21 із 25 тестів вона змогла повернутися у робоче положення менш ніж за 20 секунд.

Під час випробувань роботизована рука пройшла 14 різними поверхнями — від гумового килимка до гравію та трави. Вона також могла підштовхувати легкі предмети до заданої точки.

Клавіші на клавіатурі рука теж натискати вміє, однак самостійно друкувати поки не може: у прототипа немає камери, тож він не бачить розташування клавіш.

Автори вважають, що така конструкція може розширити можливості великих роботів. Наприклад, кисть на роботизованій руці потенційно зможе від’єднатися, самостійно дійти до предмета, який знаходиться занадто далеко, і виконати завдання окремо.

Нагадаємо, китайська компанія Unitree Robotics представила експериментального людиноподібного робота під кодовою назвою Superman («Супермен»), здатного стрибати з місця приблизно на два метри та розвивати швидкість до 12,66 м/с, або близько 45,6 км/год.

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