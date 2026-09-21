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У Казахстані хочуть повністю заборонити графіті — президент Токаєв доручив розробити відповідні закони

Іван Назаренко 21 вересня 2026
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У Казахстані хочуть повністю заборонити графіті — президент Токаєв доручив розробити відповідні закони

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив за повну заборону графіті на громадських будівлях. Він доручив акіму Астани Женісу Касимбеку вжити жорстких заходів проти людей, які розмальовують стіни, а також розробити законодавчі та нормативні зміни, пишуть казахські медіа.

Токаєв заявив, що в містах Казахстану не можна допускати появи таких малюнків. Він назвав графіті проявом «вандалізму і злісного хуліганства» та заявив, що вони псують міський простір.

Заяву президент зробив 19 вересня під час республіканської екологічної акції «Таза Қазақстан» у Президентському парку Астани.

21 вересня прем’єр-міністр Олжас Бектенов провів нараду щодо виконання розпоряджень Токаєва. Він доручив Міністерству внутрішніх справ підготувати пропозиції змін до законодавства, які передбачатимуть повну заборону всіх видів графіті, що завдають шкоди громадським місцям.

Графіті на вулицях Алмати. Фото: Bagzhan Sadvakassov / Unsplash

Уряд також пропонує встановити адміністративну відповідальність за нанесення написів і малюнків на громадські будівлі та споруди.

В Астані вже діють правила благоустрою, які забороняють пошкоджувати елементи міського середовища, а дизайн-код столиці окремо визначає несанкціоновані написи та графіті як прояви вандалізму.

Ініціатива Токаєва стосується графіті в межах його кампанії з благоустрою міст «Таза Қазақстан». За даними президента, від початку 2026 року в межах проєкту провели понад 600 екологічних заходів, у яких взяли участь близько 7 мільйонів людей. Було очищено понад 130 тисяч гектарів території та висаджено 1,3 мільйона дерев.

Фото: Офіс Президента України
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