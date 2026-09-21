На Теремках у Києві муніципальна варта силоміць відтіснила протестувальників через будівництво теплотраси

У Києві на Теремках працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтісняли людей із території, де прокладають резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Відео з місця оприлюднило «Суспільне».

На місці між активістами та правоохоронцями виникло протистояння. Парк оточили поліцейські, а «Муніципальна охорона» фізично відтісняла протестувальників, які намагалися пройти до майданчика і завадити вирубуванню дерев задля прокладання теплотраси. Тим часом будівельники встановили огорожу навколо території.

«Сьогодні з самого ранку до парку на Теремках приїхало понад 300 поліцейських. Правоохоронці оточили периметр парку, щоб не дати активістам захистити дерева, які ще вціліли. Тих, кому вдалося прорватися, вже відтісняла муніципальна варта. Чоловіки в коричневих комбінезонах тягли за ноги жінку, яка кричала. За ними на територію зайшла будівельна техніка.

Примітно, що одна з вантажівок належала ТОВ «Сервіт» — тому самому забудовнику, який у 2023 році зруйнував Садибу Зеленських і якого Кличко публічно обіцяв покарати за самоуправство. Тепер люди з цієї компанії рубають дерева в парку на Теремках», — розповів у коментарі БЖ активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Водночас у «Київтеплоенерго» заявили, що нову вирубку дерев на Теремках наразі не проводять. За даними підприємства, на ділянці тривають земляні роботи — екскаватори риють траншею для майбутньої тепломережі.

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У комунальному підприємстві також стверджують, що на місце робіт прийшли й мешканці, які підтримують будівництво та вимагають гарантувати району стабільне теплопостачання взимку. Таким чином, думки жителів Теремків щодо проєкту розділилися.

Після попередніх протестів проєкт скоригували. У КМДА кажуть, що новий варіант дозволить зберегти близько 160 дерев: видалити планують приблизно десять, ще частину — кронувати.

Резервну теплотрасу будують для Теремків-1 і Теремків-2. Вона має дати змогу переключити домівки близько 200 тисяч мешканців Голосіївського району на альтернативне джерело тепла в разі пошкодження або аварійної зупинки ТЕЦ-5.

Протести навколо будівництва почалися ще влітку через плани видалити дерева на маршруті тепломережі. Після зустрічей із громадськістю, науковцями та експертами місто переглянуло схему робіт і заявило, що більшість дерев на ділянці вдасться зберегти.