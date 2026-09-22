Виробник суперкарів Bugatti побудує в Маямі 60-поверховий житловий хмарочос

Bugatti представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США — 60-поверхового хмарочоса Bugatti Residences Miami на березі річки Маямі. Про це розповідає Deezen.

Будівлю спроєктує американська студія Brandon Haw Architecture, а за інтер’єри відповідатиме Yabu Pushelberg. Усередині облаштують 183 квартири та чотири пентхауси.

На перших візуалізаціях башта складається з чотирьох великих об’ємів, між якими передбачені простори подвійної висоти.

У Bugatti кажуть, що дизайн поєднує архітектуру Маямі з формами суперкарів бренду. Одним із головних мотивів стала фірмова С-подібна лінія, яку Bugatti використовує в дизайні автомобілів ще з 1930-х років.

«Смілива архітектура Маямі, його творчий дух і міжнародна привабливість роблять місто ідеальною локацією для нашого наступного проєкту Bugatti Residences», — зазначила керівна директорка Bugatti International Вібке Шталь.

Хмарочос зведуть у районі Брикелл, де останніми роками активно постають брендовані житлові проєкти. Власні башти в Маямі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin. Dolce & Gabbana також працює над 90-поверховим комплексом у цьому районі.

Bugatti Residences Miami стане другим великим житловим проєктом марки після хмарочоса в Дубаї, про який компанія оголосила 2023 року.