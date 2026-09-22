Converse видалив рекламу з K-Pop-співачкою Каріною через асоціації з Ку-клукс-кланом

Американський бренд Converse видалив з Instagram рекламний пост із південнокорейською співачкою Каріною після критики через нібито расистські асоціації у зображенні. Про це повідомляє Euronews.

На фотографії Каріна, учасниця K-pop-гурту aespa, позує у спідниці та тримає пару кросівок Chuck 70 X. Через освітлення на спідниці утворилася біла трикутна форма, яку деякі користувачі порівняли з каптурами Ку-клукс-клану — американської расистської організації, відомої насильством над темношкірим населенням.

Інші користувачі звернули увагу на те, як у кадрі розташовані кросівки. На їхню думку, вони нагадують ноги людини, що висить у петлі, що викликало асоціації з практикою расистських лінчувань у США.

Converse, який належить Nike, після критики видалив рекламу зі своїх сторінок. Компанія вибачилася і заявила, що розуміє, чому зображення могло викликати обурення.

«Ми перепрошуємо. Ми розуміємо, чому це зображення глибоко засмутило людей, і визнаємо, що припустилися помилки», — заявили в Converse. Компанія додала, що працює над видаленням реклами з усіх майданчиків, де вона з’явилася.

У соцмережах реакція на рекламу розділилася. Частина користувачів назвала кампанію образливою та дорікнула Converse за використання образів, які можна пов’язати з расистським насильством. Інші вважали такі асоціації надуманими та звинуватили критиків у тому, що вони навмисно шукають приводи для обурення.