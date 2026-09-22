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Майже 200-річний флігель останнього київського війта на Подолі захищатимуть через суд

Кирило Шостак 22 вересня 2026
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Майже 200-річний флігель останнього київського війта на Подолі захищатимуть через суд

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника історичного флігеля на Подолі укласти охоронний договір і виконувати вимоги законодавства про культурну спадщину. Про це повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про «Флігель садиби київського війта Григорія Киселівського» на вулиці Григорія Сковороди. 2024 року будівлю внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Флігель звели у 1830–1840-х роках. Він є частиною історичної забудови Подолу та пов’язаний із життям і діяльністю останнього київського війта Григорія Киселівського. Війт — очільник міського самоврядування в містах, що жили за магдебурзьким правом.

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Будівля розташована в центральному історичному ареалі Києва, на території заповідника «Стародавній Київ». Вона також входить до комплексу споруд Контрактової площі, який має статус пам’ятки містобудування та архітектури національного значення. Суд уже відкрив провадження у справі.

Нагадаємо також, Київська міська прокуратура звернулася до суду, щоб зобов’язати власника історичного будинку на розі вулиць Володимирської та Софійської укласти охоронний договір.

Йдеться про будинок Антона Ржепецького — громадського й державного діяча, який був міністром фінансів в уряді Павла Скоропадського. Будівля має статус пам’ятки історії місцевого значення та внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Київська міська прокуратура
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