Особисті речі Бріжит Бардо продали майже за €1 млн — у 20 разів дорожче за оцінку

Особисті речі французької акторки Бріжит Бардо продали на аукціоні в Парижі майже за €1 млн — приблизно у 20 разів дорожче за попередню оцінку. Про це повідомляє The Guardian.

Загалом на торги виставили 285 предметів із будинків Бардо в Парижі та Сен-Тропе. Серед них були одяг, солом’яні капелюхи, сонцезахисні окуляри, нічні сорочки, посуд, меблі та особисті речі акторки.

До аукціону долучилися близько 3000 учасників із Франції та інших країн. Попередньо всю колекцію оцінювали приблизно у €50 тисяч, однак разом із комісіями підсумкова сума наблизилася до €1 млн.

Одними з найдорожчих лотів стали автопортрет Бардо, який продали майже за €40 тисяч, та дві її гітари. Одна з них пішла з молотка за €8,6 тисячі, хоча спочатку її оцінювали лише у €300–500.

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Пара собачих нашийників із жетонами, на яких були ім’я та номер телефону Бардо, замість очікуваних €30 була продана за €9,4 тисячі. Друкарська машинка, на якій акторка працювала над автобіографією, принесла ще €4,6 тисячі.

Кошти від продажу мають передати Фонду Бріжит Бардо із захисту тварин, а також її єдиному синові Ніколя-Жаку Шарр’є. Акторка заснувала фонд у 1986 році, а вже наступного року сама продала частину своїх цінних речей, щоб профінансувати його роботу.

Водночас аукціон викликав суперечку в родині. Останній чоловік Бардо Бернар д’Ормаль заявив, що особисті речі акторки мали залишитися частиною її спадщини і що вона нібито не погодилася б на такий продаж.

Бріжит Бардо — французька акторка, модель і співачка, одна з головних ікон європейського кіно 1950–1960-х років.

Світову популярність їй принесли фільми «І Бог створив жінку», «Зневага» та інші стрічки французького й міжнародного кіно. Після завершення акторської кар’єри вона багато років займалася захистом тварин і заснувала власний благодійний фонд.