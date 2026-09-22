Музей Тіссена-Борнемісса в Мадриді поповнився роботами чотирьох українських художників

Роботи чотирьох українських митців додали до зібрання Національного музею Тіссена-Борнемісси в Мадриді. Йдеться про твори Нікіти Кадана, Павла Макова, Яреми Малащука та Романа Хімея. Про це повідомляє «Естет».

Твори надійшли від приватної фундації сучасного мистецтва TBA21. Частину їх передали у власність державного музейного фонду Іспанії, інші зберігатимуться в музеї на умовах довгострокового депозиту.

До державної колекції увійшла робота Open World (2025) Яреми Малащука та Романа Хімея, а також серія Нікіти Кадана «Ревізіоністський синдром» (2021), що складається з 55 рисунків.

На умовах довгострокового депозиту музей отримав «Задзеркалля» (2008–2009) Павла Макова, а також скульптуру-інсталяцію Кадана «Реконструйована зброя: стрибок тигра» (2018).

Загалом TBA21 передала державному музейному фонду Іспанії твори та інші активи майже на €100 млн. Разом із роботами українських художників до зібрання увійшли зразки творчості Ай Вейвея, Марини Абрамович, Олафура Еліассона, П’єра Юїга, Білла Вайоли та інших відомих сучасних митців.

Для нових надходжень музей планує розширити експозиційні площі. Окрему локацію для сучасного мистецтва мають відкрити в історичній будівлі Palacio del Hielo y del Automóvil поруч із головним корпусом музею.

Фундацію TBA21 2002 року заснувала колекціонерка та філантропка Франческа Тіссен-Борнемісса — донька барона Ганса Генріха Тіссена-Борнемісси, чия родинна колекція стала основою музею в Мадриді.

Колекція TBA21 охоплює живопис, скульптуру, перформанс, саунд-, відео- та диджитал-арт. Фонд зосереджується зокрема на темах екології, кліматичних змін і соціальної справедливості.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фундація підтримувала українські культурні проєкти. Зокрема, Франческа Тіссен-Борнемісса стала співзасновницею ініціативи Museums for Ukraine та долучилася до виставки українського модернізму «В епіцентрі бурі». Навесні цього року TBA21 також організувала в музеї Тіссена-Борнемісси персональну виставку Яреми Малащука та Романа Хімея «Педагогіки війни».

Раніше повідомлялося, що російський ракетний удар знищив інсталяцію українського художника Нікіти Кадана «Нова цілісність». Після удару команда проєкту кілька разів намагалася дістатися руїн і знайти уламки роботи, однак доступ до майданчика залишається обмеженим через нестабільність конструкції.