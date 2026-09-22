Apple відкрила новий концертний майданчик у Лондоні в будівлі вугільної електростанції

Apple відкрила новий концертний майданчик Apple Music Hall у лондонській вугільній електростанції Battersea Power Station.

Battersea Power Station — колишня вугільна електростанція на півдні Лондона, побудована у дві черги у 1930-х і 1950-х роках. Після зупинки роботи 1983 року вона десятиліттями стояла занедбаною. Apple відкрила там британську штаб-квартиру у 2023 році. Також електростанція з'являлася на обкладинці альбому «Animals» гурту Pink Floyd.

Інтер’єр концертного майданчика стилізували під історичну споруду: використали цегляну кладку, арки та бронзові балкони, що нагадують її старі еркерні вікна. Велика скляна стіна відкриває вид на центральний простір Battersea Power Station і Темзу.

Сцену завширшки близько 11,6 метра можна перебудовувати для традиційних концертів або виступів у форматі 360 градусів. У залі встановили 48-динамічну систему просторового звуку, яка розміщена навколо глядачів. За сценою працюють дві професійні студії для запису та зведення.

Майданчик також обладнали щонайменше для 16 камер і окремою апаратною для трансляцій. Вона підтримує одночасну роботу традиційних телевізійних камер та камер iPhone. Таким чином, після одного виступу артист може отримати готовий аудіозапис, відео з кількох камер і матеріал для трансляції.

Концерти з Apple Music Hall транслюватимуть наживо по всьому світу. Apple планує проводити там спеціальні виступи, які поєднуватимуть формат невеликого клубного концерту з технічними можливостями великого концертного виробництва.

Разом із залом Apple відкрила в Battersea нові студії Apple Music Radio. Відтепер лондонські ведучі сервісу та його програми транслюватимуть звідти. У студіях проводитимуть інтерв’ю з артистами, прем’єри, спеціальні програми та живі виступи.