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Археолог-аматор знайшов найбільший у Німеччині скарб римських монет

Кирило Шостак 23 вересня 2026
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Археолог-аматор знайшов найбільший у Німеччині скарб римських монет

Археолог-аматор у Німеччині випадково знайшов найбільший у країні скарб срібних денаріїв часів римського імператора Адріана. Про це повідомляє The Guardian.

Досліджуючи металошукачем поле поблизу Весселінга, на південь від Кельна, Олівер Рідль натрапив на кілька римських монет. Однак прилад продовжував подавати сигнал, і чоловік зрозумів, що під землею може бути значно більша знахідка.

Він звернувся до влади, після чого археологи розпочали розкопки. Загалом вдалося знайти 934 срібні римські денарії загальною вагою близько 3,1 кг.

За даними місцевого управління з охорони археологічних пам’яток, це найбільший у Німеччині монетний скарб такого типу, що датується періодом правління імператора Адріана. Фахівці припускають, що монети навмисно закопали у другій чверті II століття нашої ери. Ймовірно, власник намагався таким чином убезпечити свої заощадження.

Точну вартість монет у той час визначити складно. Однак дослідники порівняли знахідку з платнею римських легіонерів. Рядовий солдат отримував приблизно 300 денаріїв на рік, але близько половини цієї суми витрачав на їжу та спорядження. За підрахунками науковців, легіонеру довелося б відкладати всі вільні гроші приблизно шість років, щоб накопичити суму, зіставну зі знайденим скарбом.

Район сучасного Кельна перебував під контролем Риму приблизно від 39 року до нашої ери до 459 року нашої ери. Римляни створили тут військовий форпост для захисту кордону вздовж Рейну, який згодом перетворився на Колонію Агриппіну — сучасний Кельн.

Колекцію представили публіці 22 вересня в музеї LVR у Бонні.

Нагадаємо, у Празі для показу виставили Богемські королівські коштовності — корону Святого Вацлава, скіпетр, державу та історичні коронаційні шати. Для чехів це одна з найважливіших національних реліквій, яку зазвичай зберігають у спеціально захищеному сховищі.

Фото: Classical Numismatic Group / Wikimedia Commons
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