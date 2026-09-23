Пісня кантрі-співачки Елли Ленглі побила рекорд Мераї Кері та 23 тижні поспіль очолює Billboard Hot 100

Пісня американської кантрі-співачки Елли Ленглі «Choosin' Texas» 23 тижні поспіль очолює американський чарт Billboard Hot 100. Вона випередила різдвяний хіт Мераї Кері «All I Want for Christmas Is You», який раніше утримував рекорд найдовшого перебування на першому місці, пише BBC.

«Choosin' Texas» вийшла у жовтні 2025 року, а вперше очолила Billboard Hot 100 у лютому 2026-го. Пісня розповідає про жінку з Теннессі, яка підозрює, що її хлопець досі закоханий в іншу — дівчину з Техасу.

Пісню Ленглі написала у 2024 році разом із Мірандою Ламберт, Люком Діком і Джойбет Тейлор. Ідея виникла після історії Ламберт про те, як її зупинила поліція, коли в машині разом із нею їхали кенгуру та собака.

Ленглі пожартувала, що поліцейська мала здогадатися, що Ламберт із Техасу, зважаючи на те, що відбувалося в машині. Так з'явився рядок «She's from Texas, I can tell» («Зрозуміло, що вона з Техасу»), який став основою пісні.

У лютому 2025 року Ленглі вперше виконала «Choosin' Texas» наживо й одразу вирішила, що саме вона стане першим синглом її другого альбому «Dandelion».

У травні успіх пісні допоміг співачці отримати сім нагород Academy of Country Music Awards із семи номінацій. Серед них — артистка року, авторка пісень року, а також нагороди за сингл і пісню року для «Choosin' Texas».

До Ленглі рекорд найдовшого перебування на першому місці Billboard Hot 100 належав «All I Want for Christmas Is You». Пісня Кері перевершила попередній рекорд «Old Town Road» Lil Nas X, яка провела на вершині 19 тижнів. До неї 16 тижнів на першому місці трималася «One Sweet Day» Мераї Кері та Boyz II Men, а у 2017 році цей результат повторив ремікс «Despacito» Луїса Фонсі та Daddy Yankee за участю Джастіна Бібера.

Тривале домінування окремих пісень також спричинило дискусію про вплив стримінгових сервісів на музичні чарти. Критики вважають, що алгоритми та популярні плейлисти можуть підштовхувати слухачів постійно повертатися до вже відомих треків, ускладнюючи новим пісням прорив у чартах.

Згідно зі звітом британського Управління з питань конкуренції та ринків за 2022 рік, понад 60% усіх стримів припадали на музику лише 0,4% артистів.