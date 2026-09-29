adidas показав концепт кросівок, які можна налаштовувати під темп бігу

Німецький спортивний бренд adidas показав концепт бігових кросівок Adizero Gearshift із карбоновою пластиною, жорсткість якої можна змінювати залежно від темпу й умов бігу. Бренд розробив одразу дві версії системи — механічну та цифрову, пише Gear Patrol.

У більшості сучасних бігових моделей карбонова пластина має фіксовану жорсткість і допомагає ефективніше відштовхуватися від поверхні. У Gearshift її можна зробити гнучкішою для спокійного тренування або нерівної дороги, а для швидкого бігу — жорсткішою.

У механічній версії налаштування змінюють вручну за допомогою кнопки та повзунка на підошві. Жорсткість можна регулювати поступово, а не перемикатися лише між двома готовими режимами.

У цифровому прототипі ті самі налаштування можна змінювати через застосунок на смартфоні або смартгодиннику — зокрема просто під час бігу. Через електроніку й акумулятор ця версія трохи важча за механічну. Також у підошві є світлові індикатори, які показують, коли система активна.

Gear Patrol побачило обидві версії Adizero Gearshift на презентації adidas Home of Innovation у Німеччині. Видання також зазначає, що в прототипі використали піну Lightstrike Pro, знайому за іншими біговими моделями бренду.

Поки що Gearshift залишається раннім концептом. adidas не повідомив, чи модель взагалі піде в серійне виробництво, а також не назвав можливої дати виходу або ціни.