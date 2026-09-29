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Втрачені пісні «легенди австралійського року» Кріссі Амфлетт знайшли в гаражі — треки випустять у жовтні

Іван Назаренко 29 вересня 2026
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Через 13 років після смерті австралійської рок-співачки Кріссі Амфлетт знайшли три раніше невидані пісні, які вона записала 1998 року. Композиції вважали втраченими, поки музикант Тім Фінн не знайшов оригінальну дводюймову плівку у своєму гаражі, пише BBC.

Пісні випустять 2 жовтня на EP «Some Times». Новий реліз став частиною двосерійного спецвипуску телепрограми «Australian Story» про Амфлетт, у якому також покажуть раніше неоприлюднені фотографії співачки.

Невидані пісні Амфлетт записала з Тімом Фінном, колишнім вокалістом новозеландського гурту Split Enz. За словами Фінна, вони познайомились у 1998 році, коли Амфлетт шукала новий музичний напрямок.

Протягом кількох днів музиканти разом написали три пісні, після чого вирушили до студії. Після запису Фінн забрав плівку додому, плануючи продовжити роботу над композиціями, але цього так і не сталося.

Амфлетт народилася 1959 року в Джилонзі, штат Вікторія. У 1980 році вона разом із гітаристом Марком Макенті заснувала гурт Divinyls у Сіднеї. Колектив став одним із найпомітніших представників австралійського паб-року, а Амфлетт почали називати «легендою австралійського року».

Співачка виступала у шкільній формі, панчохах у сітку та на високих підборах, агресивно взаємодіяла з публікою і могла провокувати конфлікти під час концертів.

За словами її двоюрідної сестри Патриції Амфлетт, позасценічна Кріссі була значно скутішою. Яскравий образ став роллю, яка допомагала їй долати власну сором’язливість.

Divinyls випустили шість студійних альбомів у 1982–1996 роках. Серед найвідоміших пісень гурту — «Boys in Town», «Pleasure and Pain» та «I Touch Myself». У 2006 році Divinyls включили до Зали слави ARIA, а наступного року гурт припинив існування після короткого туру.

У 2007 році Амфлетт розповіла про свій діагноз розсіяного склерозу, який тривалий час приховувала. У 2010 році в неї діагностували рак молочної залози, що згодом поширився на кістки. Через розсіяний склероз можливості лікування були обмежені. Співачка померла у Нью-Йорку 21 квітня 2013 року у віці 53 років.

Найбільшим хітом Divinyls була пісня «I Touch Myself», випущена у 1990 році. Пісня очолила австралійський чарт, посіла четверте місце у США та потрапила до топ-10 у Великій Британії.

Текст пісні стосувався жіночої сексуальності та мастурбації, що на той час залишалося табуйованою темою в поп- і рок-музиці. Кліп, який знімав режисер Майкл Бей, навіть заборонили в Австралії.

Після власного діагнозу раку молочної залози Амфлетт хотіла, щоб «I Touch Myself» нагадувала жінкам про необхідність регулярно перевіряти груди. Після її смерті чоловік співачки та колишній барабанщик Divinyls Чарлі Дрейтон заснував I Touch Myself Project для популяризації раннього виявлення раку молочної залози.

Продюсер Марк Опіц, який працював із Divinyls, називав Амфлетт людиною, що «створила ікону» австралійської музики та проклала шлях для інших жінок у рок-музиці.

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