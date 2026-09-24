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Кінопродюсера Гарві Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальні злочини

Іван Назаренко 24 вересня 2026
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Колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили до 15 років ув’язнення у Нью-Йорку. Його визнали винним у скоєнні злочину сексуального характеру щодо колишньої асистентки — Міріам Хейлі, пише BBC.

У суді Хейлі заявила, що напад спричинив «руйнівний вплив» на її життя та відчуття безпеки, наслідки якого можуть залишитися з нею назавжди. Вайнштейн, який з’явився на засіданні в кріслі колісному, заперечив звинувачення, але вибачився перед «усіма, кому міг завдати шкоди своїми діями».

Це вже другий вирок Вайнштейнові у справі Хейлі. 2020 року його визнали винним і засудили, однак у 2024 році найвищий суд штату Нью-Йорк скасував вирок. Судді вирішили, що під час першого процесу щодо Вайнштейна не відбулося справедливого судового розгляду, і призначили новий.

Під час повторного розгляду минулого року Вайнштейна знову визнали винним за одним пунктом, пов’язаним із Хейлі. За її словами, 2006 року він напав на неї у своїй квартирі на Мангеттені. Тоді Хейлі працювала асистенткою продюсера телешоу «Project Runway».

В іншому епізоді, пов’язаному з акторкою Джессікою Манн, присяжні не змогли дійти одностайного висновку. За звинуваченням у сексуальному насильстві щодо моделі Каї Соколи Вайнштейна виправдали.

Окремий вирок Вайнштейн отримав у Каліфорнії. 2022 року його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо акторки, які сталися у готельному номері в Лос-Анджелесі 2013 року. Після скасування нью-йоркського вироку апеляційний суд Каліфорнії розпорядився переглянути його покарання, тож остаточний вердикт у справі ще очікується.

Вайнштейну 74 роки. Нині він перебуває у спеціальному тюремному відділенні лікарні Bellevue у Нью-Йорку через проблеми зі здоров’ям, про які повідомляли під час його ув’язнення.

Вайнштейн був одним із найвпливовіших голлівудських продюсерів і співзаснував компанію Miramax, яка випустила, зокрема, «Закоханого Шекспіра», «Кримінальне чтиво», «Чикаго» та «Убити Білла». 2017 року The New York Times і The New Yorker опублікували розслідування про оприлюднені жінками численні звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях з боку Вайнштейна протягом десятиліть.

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