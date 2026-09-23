До Мексики вперше за 200 років повернеться рукопис, який розповідає історію ацтеків

У Національному музеї антропології в Мехіко відкрили виставку Кодексу Ацкатітлан — рідкісного рукопису про історію та цивілізацію ацтеків. Документ уперше з 1840 року повернувся до Мексики. Про це повідомляє Le Figaro.

Кодекс створили наприкінці XVI — на початку XVII століття. На виставку його передала Національна бібліотека Франції в межах відзначення 200-річчя дипломатичних стосунків між Францією та Мексикою.

Рукопис складається із 20 аркушів і поєднує мезоамериканські піктографічні традиції з елементами європейського письма. Він розповідає про міграцію ацтеків з Ацтлана, заснування майбутнього Мехіко —міста Теночтітлан, зміну правителів, прибуття іспанців та завоювання ними Мексики.

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Протягом століть документ неодноразово переходив від власника до власника. 1840 року його перевезли до Парижа, а згодом він опинився у французькій державній колекції.

Мексиканська влада вважає кодекс важливою частиною історії корінних народів країни та вже багато років домагається повернення таких рукописів.

2025 року президентка Клаудія Шейнбаум назвала репатріацію кодексів одним із пріоритетів уряду, назвавши їх «живою пам’яттю Мексики».

На відкритті виставки міністр закордонних справ Роберто Веласко заявив: «Кодекси належать не установам, а народу і поколінням, які впізнають у них себе».