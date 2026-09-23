У Києві під КМДА одночасно протестували проти вирубки на Теремках і за продовження будівництва теплотраси

У Києві 23 вересня біля КМДА відбулася акція через вирубку дерев для будівництва резервної теплотраси на Теремках.

На мітингу зібралися дві групи мешканців: одні вимагали зберегти дерева, але не заперечували проти самої теплотраси, інші виступали за якнайшвидше завершення будівництва через ризик проблем із опаленням узимку.

Основна акція зібрала близько 50 людей. Учасники вимагали припинити роботи до оприлюднення дозвільних документів, зберегти зелену зону та розслідувати дії працівників «Муніципальної охорони», які напередодні конфліктували з протестувальниками. Поруч перебували близько 20-25 людей, які називали себе мешканцями Теремків і вимагали не зупиняти будівництво теплотраси.

Як розповіла БЖ одна з протестувальниць проти вирубки, вона виступає за те, щоб міська влада прийняла план будування теплотраси, який не знищуватиме дерева. «Нам треба все ще жити у цьому місті», — сказала вона.

Водночас учасники контрзібрання вимагали продовжити будівництво. На їхніх плакатах були написи «Зима близько — де теплотраса», «Зробіть вже цю теплотрасу» та «Сьогодні блокують — узимку мерзнемо». За словами мешканців, минулої зими через проблеми з теплопостачанням у деяких квартирах було дуже холодно.

Одна з учасниць контрзібрання Олена поскаржилася нам, що активісти переслідують політичні цілі: «Вони кричать "Кличко, геть!". Навіщо нас ділити? Якщо активісти за тепло, то нехай кричать "Дайте тепло", а не "Геть Кличка"».

На протесті дійсно лунали гасла про відсторонення чинного мера Києва. Також Олена заявила, що 5 га урочища Теремки планують забудувати багатоповерхівками, але активісти проти цього не протестують. Водночас на питання про вирубку дерев вона відповідати відмовилася, лише зазначивши, що зелена зона не вважається парком.

Між двома групами виникали суперечки, зокрема, учасники контрзібрання намагалися рвати плакати активістів, а у конфлікти втручалася поліція.

Пам'яткоохоронець Дмитро Перов розповів, що з кожною акцією протесту ситуація з теплотрасою стає дедалі складнішою. Якщо раніше активісти вимагали лише провести комунікацію вулицею Теремківською повз дерева, то зараз громада вимагає діалогу з міською владою та розпуск «Муніципальної охорони».

«Це комунальне об'єднання, яке повністю себе дискредитувало своєю поведінкою, застосуванням сили до жінок, протестувальників, активістів. Незрозумілий взагалі правовий статус цієї установи. Згідно Конституції, монополія на насилля належить лише державі. Комунальне підприємство не визначено як установа, яка має монополію на застосування сили. Формування має бути розпущене як таке, що становить загрозу для киян», — сказав Перов.

Крім того, Перов розповів, що місцева влада не дотримується нового плану будування теплотраси, який запропонував незалежний інженер Максим Мятко. Цей проєкт мав зменшити кількість дерев, які потрібно видалити, з понад 600 до максимум 11.

«Цей проєкт зараз не реалізовується. Дівчата, які постраждали від дій "Муніципальної охорони", намагалися зафіксувати, що міська влада не дотримується цієї обіцянки. Замість того, щоб піти в обхід дерев, які ще збереглися, комунальники продовжують прокладати широку траншею і знищувати нові дерева», — поділився пам'яткоохоронець.

Конфлікт виник через будівництво резервної тепломережі для масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити альтернативне джерело тепла в разі аварії або зупинки ТЕЦ-5.

У серпні мешканці почали протестувати через плани видалити сотні дерев. Після цього місто призупинило роботи та провело серію зустрічей із громадськістю й експертами.

21 вересня будівельні роботи відновили. У КМДА заявили, що нової вирубки дерев того дня не проводили, а роботи виконують за оптимізованим проєктом.