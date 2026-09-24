A24 випустила трейлер документального фільму про шахрайку Елізабет Голмс — зйомки тривали три роки

Студія A24 опублікувала новий трейлер документального фільму «You Can See Everything» режисерів Нейтана Філдера та Ленса Оппенгайма про засновницю компанії Theranos Елізабет Голмс. Про це повідомляє Variety.

Стрічка розповідає про останні дні Голмс на свободі та перші тижні у в'язниці, але зйомки несподівано перетворилися на трирічний проєкт.

Елізабет Голмс заснувала Theranos у 2003 році, коли їй було 19 років. Компанія обіцяла революціонізувати аналізи крові: за задумом Голмс, сотні тестів мали виконуватися з кількох крапель крові замість традиційних пробірок. Theranos залучила сотні мільйонів доларів інвестицій, а на піку її оцінювали приблизно у $9 мільярдів.

У 2015 році журналіст The Wall Street Journal Джон Керрейру почав розслідування діяльності компанії. Воно показало, що Theranos не могла виконувати більшість заявлених аналізів на власній технології й використовувала звичайне обладнання інших виробників. У 2022 році Голмс засудили до 11 років і трьох місяців ув'язнення за шахрайство.

За сюжетом, за 34 дні до початку відбування покарання Голмс запрошує скептично налаштовану знімальну групу документувати її життя. Спочатку автори планували створити інтимний портрет колишньої керівниці Theranos, однак робота над фільмом зрештою тривала три роки.

Перший тизер стрічки показали у вересні на фестивалі Telluride. У ньому Філдер та Голмс дивляться один одному в очі, а вона запевняє режисера, що не має причин його обманювати.

Повна версія фільму триває 174 хвилини. Після прем'єри на Telluride стрічка привернула увагу американських кінокритиків і стала одним із помітних документальних фільмів сезону нагород. «You Can See Everything» вийде у прокат 16 жовтня.