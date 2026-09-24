Двоє київських ветеранів представлятимуть Україну на міжнародній регаті в Чехії

Двоє київських яхтсменів представлятимуть Україну на Grand Prix 2.4mR — регаті в класі одномісних кільових яхт, яка відбудеться 26-28 вересня на озері Махи в Чехії. Для української команди це буде другий поспіль виступ на цих змаганнях.

Від України братимуть участь ветерани Артем Дудченко та Євген Хоруженко. Загалом організатори очікують 15 учасників: вісім яхтсменів із Чехії та представників Австрії, Франції, Німеччини, Ірландії й України.

Регата має давню традицію і вдруге проходить у межах ініціативи Action4Europe. Міжнародна асоціація класу 2.4mR зазначає, що участь українських яхтсменів має сприяти розвитку українського флоту цього класу та його інтеграції в європейську вітрильну спільноту.

Клас 2.4mR — це одномісні кільові яхти, на яких змагаються в тактичній і технічній майстерності. Клас має 17 національних асоціацій і представлений на міжнародних регатах та чемпіонатах світу.

Чеські учасники також планують передати українській команді суднове обладнання та вітрила. Таку допомогу організатори називають можливістю підтримати розвиток українського флоту 2.4mR. Grand Prix проходитиме на озері Маха поблизу містечка Старе Сплави у Чехії.