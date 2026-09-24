Dezeen Awards 2026: три українські проєкти у шортлисті

Одразу три українські проєкти потрапили до шортлиста Dezeen Awards 2026: Banda Agency Office від Ater Architects — Workplace Interior, Gunia Project Showroom від Temp Project — у категорії Retail Interior, а Rosso від YOD Group — Restaurant Interior.

Banda Agency Office від Ater Architects

Офіс української рекламної агенції Banda у Києві увійшов до шортлиста Dezeen Awards 2026 у категорії Workplace Interior. Він розташований у центрі історичної частини Києва, на другому поверсі будівлі початку XX століття.

«Нам хотілося створити не класичний офіс, а простір, що більше нагадує велику живу квартиру — відкриту, затишну й трохи еклектичну. Через архітектуру ми прагнули передати характер Banda: свободу, самоіронію, любов до деталей і середовище, де люди можуть легко змінювати формат роботи та взаємодії.

Характер цього інтер’єру значною мірою побудований на поєднанні історичного контексту з новими, часом навмисно неідеальними рішеннями. Під час демонтажу ми відкрили стару ліпнину та фризи, які зберегли й відреставрували, а поруч додали нержавіючу сталь, сучасне мистецтво та вінтажні меблі. Саме цей контраст старого й нового, відреставрованого й навмисно простого, і формує атмосферу простору», — розповіли БЖ у Ater Architects.

Центральним елементом простору став великий стіл на 12 осіб, оточений фанерними стільцями 1980-х років. Над столом висить кольорове полотно іншого українського художника — Сергія Декалюка. По периметру зали облаштовані додаткові зони для сидіння, стилізовані під домашній простір: дивани та зручні крісла згруповані навколо журнальних столиків, поруч стоять торшери, книжкові полиці та вазони з рослинами.

Дерев’яні поверхні кухні поєднали із сталевим островом для сніданків і світильником із пухирчастою поверхнею. Біля вікон бюро залишило тестові мазки білої фарби — відсилання до недосконалостей, які часто можна побачити в домашніх інтер’єрах. Двері з фіранками у головній залі ведуть до двох додаткових кімнат, у кожній із яких бюро встановило окремий дерев’яний об’єм.

В одному з них розмістили офісну вбиральню з поверхнями вохристо-жовтого кольору та виразною раковиною з кварциту. В іншому облаштували приватну переговорну та дві кабіни для Zoom із м’якими стінами, обтягнутими білою тканиною, що нагадує овчину. На верхній частині цього об’єму облаштований затишний куточок для відпочинку з подушками в чохлах із хмарним візерунком. Дістатися до нього можна металевою драбиною.

«Для нас потрапляння Banda Agency Office до шортлиста Dezeen Awards 2026 — це дуже важливе міжнародне визнання, особливо зараз, коли українська архітектура й дизайн дедалі помітніші у світовому контексті. Нам також дуже приємно бачити серед відзначених Dezeen проєкт, який ми створили в Києві для української креативної команди», — зазначили у Ater Architects.

Gunia Project Showroom від Temp Project

До катергорії Retail Interior увійшов Gunia Project Showroom, над яким працювала студія дизайну Temp Project. Шоурум українського бренду Gunia Project розташований на першому поверсі будівлі кінця XIX століття, де раніше розміщувалося посольство Республіки Панама.

Проєкт мав кілька суттєвих обмежень, зокрема нестачу природного освітлення та вимогу орендодавця зберегти наявні елементи — дерев’яні двері, стінові панелі, шафи з червоного дерева та декоративні стелі.

«Для нас було важливо не цитувати українську традицію буквально, а передати її через відчуття, матеріали та образи. Ми сприймали простір як своєрідний внутрішній ландшафт, майже сад: зелені відтінки та кераміка асоціюються з рослинністю, метал і скло — з водою та відображеннями, блакитні тони — з небом.

Водночас у просторі співіснують два шари української культури — міський і народний. Історичний інтер’єр київської будівлі кінця XIX століття ми зберегли та поєднали з дуже легким сучасним шаром зі скла, металу, дзеркал і кольору. Окремі предмети — стіл, стілець та рама великого дзеркала — створені нами на основі архівних форм українського традиційного різьбярства, але вже переосмислених сучасною мовою», — розповіла БЖ засновниця студії Анастасія Темпинська.

Декоративні елементи історичної будівлі — кесонні стелі та стінові панелі — поєднали з мінімалістичними сучасними рішеннями. Планування магазину відповідає структурі колекції: окремі зони відведені для кераміки, прикрас та одягу. У зоні прикрас встановили скляні вітрини, шафи смарагдового кольору та дзеркала неправильної форми, а центральну зону з одягом визначає круглий світильник над килимом і модульною лавкою. Приховані двері в шафах ведуть до приватної примірочної.

«Для розуміння проєкту важливий сам принцип: ми не намагалися стерти минуле простору, а зробили його частиною нового інтер’єру. Наприклад, масивні історичні шафи з червоного дерева ми зберегли, але інтегрували всередину тонкі металеві конструкції зі склом та світлом. Одна з шаф водночас приховує прохід до приватної примірочної. Старе тут не стає декорацією — воно отримує нову функцію.

Ще один важливий інструмент — дзеркала. Вони компенсують нестачу природного світла, множать простір і створюють постійно мінливе сприйняття інтер’єру», — розповідає Анастасія Темпинська.

Палітра шоуруму поєднує зелені, сині, блідо-рожеві та бежеві відтінки, що відсилають до природи й пасторальних мотивів Gunia Project. Плитка додає інтер’єру тактильності та відчуття ручної роботи.

«Потрапляння Gunia Project Showroom до шортліста Dezeen Awards 2026 — це важливе міжнародне визнання українського дизайну та архітектури, особливо сьогодні, коли українські проєкти продовжують створюватися в умовах війни й водночас залишаються частиною глобального професійного контексту.

Gunia Project Showroom — дуже локальний проєкт. Він виростає з історії конкретної київської будівлі, українського ремесла, природних образів і культури бренду. Тому для нас особливо цінно бачити, що чим точніше ми говоримо власною локальною мовою, тим зрозумілішою вона може ставати міжнародній аудиторії. Для нас це один із найважливіших результатів — не намагатися створювати «міжнародний» дизайн, а залишатися собою і бути почутими за межами України», — зазначила Анастасія Темпинська.

Rosso від YOD Group

Проєкт YOD Group відзначили у категорії Restaurant Interior. Студія спроєктувала інтер’єр сімейного ресторану Rosso у складі відпочинкового комплексу «Грибова хата» в Буковелі. Тут поєднали італійську кухню з природними мотивами українських Карпат.

Концепцію інтер’єру побудували довкола грибів — основного продукту меню. Для оздоблення використали два матеріали: фактурну штукатурку та місцевий травертин із кар’єру неподалік Тернополя. Інтер’єр створений у теплій червоно-піщаній гамі, що нагадує кольори мухомора. У Rosso є відкрита кухня з великою піцерійною піччю, світильники у формі вуликів для диких бджіл, бетонні столи з ефектом терацо та дитяча зона.

«Специфіка Dezeen Awards полягає в тому, що це конкурс, де цінують сильні концепції, коли естетика працює на певну наскрізну ідею. Ресторан Rosso, який ми створили для комплексу «Грибова Хата» – саме такий проєкт. Його кольорова гама натхненна кольорами мухомору, біонічні форми – це відсилка до грибниці, а деревний гриб чага, інтегрований у дизайн санвузла, підтримує тему грибів напряму», — розповів БЖ Дмитро Бонеско, співвласник та арт-директор YOD Group.

«Перемоги в міжнародних конкурсах – важлива частина нашої комунікаційної стратегії. Таким чином ми говоримо назагал не лише про YOD Group як окрему компанію, але й про український дизайн, як частину розвиненої та конкурентоспроможної креативної економіки. Це наша мова культурної дипломатії, наш спосіб нагадувати про Україну, як про країну, де люди створюють цікаві проєкти, задають тренди та працюють на світовому рівні», — коментує Володимир Непийвода, засновник та керуючий партнер YOD Group.