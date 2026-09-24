У Києві на місці Леніна встановлять пам’ятник гетьману Івану Мазепі

Кабінет Міністрів підтримав встановлення у Києві пам’ятника гетьману Івану Мазепі. Його планують розмістити на бульварі Тараса Шевченка — там, де раніше стояв пам’ятник Володимиру Леніну.

Ініціативу встановити пам’ятник озвучив президент Володимир Зеленський 28 червня 2026 року під час відзначення 30-річчя Конституції України у Києво-Печерській лаврі. У серпні він підписав відповідний указ про вшанування пам’яті Мазепи.

Для майбутнього монумента проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури, Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти й КМДА.

Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Іван Мазепа є однією з ключових постатей української історії, а майбутній пам’ятник мають створити із залученням професійної спільноти.

Сам монумент і благоустрій території фінансуватимуть із бюджету Києва. На проєктування та виготовлення також можуть залучити кошти з інших дозволених джерел. Остаточну вартість пам’ятника визначать після конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Іван Мазепа був гетьманом Війська Запорозького у 1687–1709 роках. За його правління активно розвивалися освіта, культура та церковне будівництво, а сам гетьман підтримував Києво-Могилянську академію та численні храми.

Під час Північної війни Мазепа виступив проти московського царя Петра І та уклав союз зі шведським королем Карлом XII, прагнучи зберегти автономію Гетьманщини. Після поразки шведсько-українських сил у Полтавській битві 1709 року він був змушений залишити Україну й невдовзі помер у вигнанні.