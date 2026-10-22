Що означає підписатися на банк: як працюють «Підписки» ПриватБанку і яку вигоду вони дають

Підписатися на банк звучить приблизно так само незвично, як колись — платити щомісяця за музику чи кіно. Але тут йдеться не про доступ до контенту: ПриватБанк зібрав в одному сервісі вигідніші умови на частину банківських операцій і пропозиції на речі, за які ми й так платимо — продукти, доставку, цифрові сервіси, пальне та медицину.

Розбираємося, що саме означає «підписка» у банку, що можна отримати безкоштовно і навіщо тоді потрібен PRO-рівень.

Як працює підписка на банк

Підписка у ПриватБанку — це постійний доступ до додаткових переваг від банку та, у платних пакетах, спеціальних пропозицій партнерів з вигодою до 1000 грн на місяць. Для цього не потрібно відкривати новий рахунок чи оформлювати окрему картку: клієнт просто обирає один із рівнів сервісу у своєму профілі.

Які є рівні підписки та які в них переваги

«Приват» — безкоштовний рівень, дає вигідніші умови на окремі банківські операції.

«Приват PRO» коштує 129 грн на місяць (перший місяць – безкоштовний) і додає до банківських переваг кешбеки, знижки та бонуси від партнерів.

За оплату YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервісів Google та Apple можна отримати кешбек до 200 грн на місяць, за поштові послуги — до 100 грн. На WOG доступні додаткові бонуси до 3 грн за літр пального. У «Сільпо» щомісяця — кава за 1 грн, круасан за 1 грн та до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн. Також у пакет входять п'ять телеконсультацій лікарів на місяць, медичний консьєрж та організація невідкладної медичної допомоги — сервіс покриває їхню вартість у межах до 10 тис. грн на рік

«Спільна PRO» коштує 297 грн на місяць і розрахована на групу до п’яти людей — власника та ще до чотирьох учасників. Учасники отримують можливості «Приват PRO», а для окремих пропозицій діють більші ліміти: зокрема, до 30 тис. грн на рік на медичні послуги та збільшений ліміт на пальне — до 200 літрів на місяць.

Поточні тарифи Приват 0 грн/міс. Приват PRO 129 грн/міс. Спільно PRO 297 грн/міс. Поповнення Картки для виплат не тарифікується не тарифікується не тарифікується не тарифікується Зняття кредитних коштів 4% 3,5% не тарифікується не тарифікується Зняття власних коштів із картки «Універсальна» 0,9% 1% 0,8% 0,8% Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів до 62 днів до 62 днів до 62 днів Процентна ставка за кредитом, % на міс. 3,1% 3,5% 3% 3% Переказ кредитних коштів на картки ПриватБанку 4% 3,5% не тарифікується не тарифікується Переказ кредитних коштів на картку / поточний (картовий) рахунок фіз. особи в іншому банку 4% 3,5% не тарифікується не тарифікується Комунальні платежі не тарифікується 1 грн не тарифікується не тарифікується Відсотки на залишок у Конверті — 5% річних 7% річних 7% річних

Як видно з порівняння, частину банківських переваг можна отримати вже на безкоштовному рівні. У PRO умови стають вигіднішими для низки операцій, а до них додаються партнерські пропозиції — саме вони формують значну частину потенційної вигоди від підписки.

З чого складається вигода

У «Підписках» вона складається з двох частин: більш вигідних умов у самому банку та пропозицій партнерів.

З банківського боку це, наприклад, довший пільговий період за кредитними коштами, нижча ставка за кредитом у PRO, окремі операції без комісії для карток з підписками та вища ставка на залишок у «Конверті». На базовому рівні частина цих переваг уже доступна безкоштовно, а в PRO умови стають вигіднішими ще для низки операцій.

Друга частина — повсякденні витрати. За цифрові сервіси можна отримувати до 200 грн кешбеку на місяць, за поштові — до 100 грн. У «Сільпо» діє знижка до 200 грн на місяць, на WOG — до 3 грн додатковими бонусами за літр пального на додачу до поточної знижки в програмі лояльності WOG PRIDE. До платних рівнів також входять медичні сервіси: телеконсультації, невідкладна допомога та медичний консьєрж.

Ці переваги працюють паралельно. Тобто протягом одного місяця можна одночасно заощаджувати на банківських операціях, отримувати кешбек за сервіси, знижки на покупки та бонуси за пальне.

За активного користування «Приват PRO» партнерські пропозиції можуть дати до 1000 грн вигоди на місяць. Порахувати вигоду під власний набір витрат можна за кілька секунд у калькуляторі на сайті банку.

Як підключити

Перший місяць «Приват PRO» безкоштовний, тож сервіс можна спочатку протестувати. Окремо реєструватися чи відкривати нову картку не потрібно — підписку можна підключити у Приват24 в меню «Профіль» або у відділенні банку.