У Києві почали відновлювати Український Дім після російської атаки — на роботи виділили 1,55 млн грн

У Києві розпочали відновлення Національного центру «Український Дім», пошкодженого під час російської атаки 24 травня 2026 року. Український фонд культурної спадщини спрямував на ремонт майже 1,55 мільйона гривень. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Під час масованого обстрілу столиці ударна хвиля пошкодила фасад і скляний купол Українського Дому. Загалом постраждали 43 склопакети площею 129 м².

Через пошкоджене скління всередину потрапляла волога, а будівля втрачала тепло. З наближенням холодів ремонт став особливо важливим для збереження споруди та подальшої роботи культурного центру.

Роботи розпочали 19 жовтня, і перший етап уже завершили. Далі планують відновити скління купола над атріумом — внутрішнім простором будівлі. Для цього знадобляться спеціальна техніка та складні висотні роботи.

Відновлення фінансує Український фонд культурної спадщини (UCHF), який залучає міжнародну підтримку для збереження пошкоджених пам’яток і культурних інституцій. Серед країн, що підтримують фонд, — Данія, Нідерланди, Велика Британія, Польща, Іспанія, Люксембург, Естонія, Греція, Сербія, Латвія та Литва.

«Екстрена допомога пошкодженим об’єктам — один із напрямів цієї роботи. Водночас працюємо над довгостроковою підтримкою, яка допоможе зберегти пам’ятки та посилити стійкість культурних інституцій», — зазначила Бережна.

Побачити результати першого етапу ремонту відвідувачі зможуть 22 жовтня під час відкриття виставки-маніфесту «Бути майбутнім». Її створили художники Даша Подольцева, Станіслав Туріна та учні й учениці Київського державного художнього ліцею імені Тараса Шевченка.