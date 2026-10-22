Airbnb заборонив господарям змушувати гостей прибирати, знімати постіль і мити посуд

Сервіс оренди житла Airbnb оновлює правила для господарів у всьому світі, забороняючи їм вимагати від гостей виконання хатніх обов'язків. Нововведення набудуть чинності 20 листопада 2026 року, пише The Guardian.

Платформа роками отримувала скарги від користувачів, які сплачували чималі комісії за прибирання, але водночас отримували довгі списки завдань від господарів. З квітня 2025 року компанія приховала окрему плату за прибирання, дозволивши господарям закладати ці витрати безпосередньо у загальну вартість проживання.

Згідно з оновленою політикою спільноти, господарям «загалом» більше не дозволятимуть просити гостей виконувати завдання, які «вимагають значних зусиль чи часу або зазвичай виконуються прибиральником».

До таких заборонених завдань тепер належать: знімання постільної білизни; вивезення сміття за межі помешкання; миття та розкладання посуду (хоча гості все ще можуть попросити скласти використаний посуд у раковину).

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Крім того, оновлені правила обмежують список стандартних хатніх вимог, які господарі тепер зобов'язані повністю демонструвати під час бронювання. До дозволених правил входять встановлений час заїзду та виїзду, обмеження кількості гостей, заборона паління, тихі години та правила щодо домашніх тварин.

Додаткові вимоги дозволятимуться лише з огляду на місцеві особливості. Наприклад, у регіонах із дефіцитом води цілком нормально просити гостей обмежувати час прийняття душу, а в місцях із дикими тваринами — викидати сміття в спеціальні контейнери, захищені від тварин.