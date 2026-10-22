У Хотині реставрують історичну будівлю — там буде простір для занять із дітьми з особливими освітніми потребами

У центрі Хотина Чернівецької області розпочали реставрацію історичної будівлі, де раніше працювало районне управління соціального захисту. Після завершення робіт сюди переїде місцевий інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами, повідомив міський голова Андрій Дранчук.

За словами міського голови, будівля роками занепадала. Нині вона перебуває у підпорядкуванні Хотинської міської ради. Під час реставрації планують зберегти її історичні елементи та архітектурні особливості.

Підготовка проєкту тривала майже два роки. За цей час розробили проєктно-кошторисну документацію, провели необхідні погодження та знайшли фінансування. Підрядник уже розпочав роботи.

«Намагаємося зберегти історичні елементи і цінність цієї будівлі», — зазначив Дранчук.

Після відновлення два поверхи споруди займе чинний інклюзивно-ресурсний центр Хотинської громади, який надає допомогу сотням дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітям з інвалідністю.

Нині фахівці установи працюють у приміщеннях, де бракує простору для індивідуальних занять і консультацій. У відреставрованій будівлі облаштують більше кабінетів, створять безбар'єрне середовище та забезпечать умови для конфіденційної роботи з дітьми та їхніми родинами.

Так виглядатиме будівля після реставрації

Так виглядатиме будівля після реставрації

Вартість проєкту становить понад 24,5 мільйона гривень. Роботи проводять у межах програми «Відновлення та посилення спроможностей громад» (HREF), яку впроваджує Міжнародна організація з міграції (МОМ). Фінансування надає уряд Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.