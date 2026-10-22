У DC розробляють серіал про противницю Бетмена — Отруйного Плюща

Студії Warner Bros. і DC розробляють серіал про Отруйного Плюща (Poison Ivy) — одну з найвідоміших противниць Бетмена. Шоуранерка та виконавча продюсерка «Пінгвіна» Лорен Лефранк веде переговори щодо участі в новому проєкті як продюсерка, повідомляє Deadline.

За інформацією видання, Лефранк може долучитися лише до продюсування — писати сценарій вона не планує. Сценаристів до проєкту поки не залучили. Серіал перебуває на ранньому етапі розробки й може вийти на HBO, якщо телеканал замовить його виробництво.

Роботу над шоу раніше призупинили на тлі злиття Paramount і Warner Bros. Сюжет, акторський склад, кількість епізодів і дата можливої прем'єри поки невідомі.

На відміну від «Пінгвіна», новий серіал не буде частиною всесвіту «Бетмена» Метта Рівза, в якому головну роль виконує Роберт Паттінсон. Чи увійде історія Отруйного Плюща до основного кіновсесвіту DC, яким керують Джеймс Ґанн і Пітер Сафран, наразі не уточнюють.

Отруйний Плющ, справжнє ім'я якої Памела Айслі, — персонажка коміксів DC, яка вперше з'явилася 1966 року. Вона має здібності керувати рослинами, використовує отруйні речовини й феромони для впливу на людей. У різних історіях її зображують як противницю Бетмена або антигероїню.

У кіно Отруйного Плюща зіграла Ума Турман у фільмі «Бетмен і Робін» 1997 року. Персонажка також з'являлася в серіалах «Ґотем» і «Бетвумен», а в анімаційному шоу «Гарлі Квінн» її озвучує Лейк Белл.