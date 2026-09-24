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Унаслідок російської атаки пошкоджено 120-річний Свято-Покровський храм у Києві

Ельміра Еттінгер 24 вересня 2026
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Унаслідок російської атаки пошкоджено 120-річний Свято-Покровський храм у Києві

У Києві внаслідок російської атаки 24 вересня пошкоджений Свято-Покровський храм, збудований у 1906 році. У будівлі вибиті вікна, пошкоджені бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли, повідомив голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний.

Храм називають найстарішим на Мостицькому масиві та Виноградарі. Будівля має статус пам’ятки архітектури: до Державного реєстру нерухомих пам’яток України її внесли у квітні 2024 року.

Церкву спроєктував архітектор Євген Єрмаков, а будівництвом керував Микола Казанський.

Будівля збереглася до нашого часу без радикальних перебудов і суттєвих змін. У лютому 1938 року храм закрили, а в його будівлі облаштували овочеву базу. Церква знову відкрилася у вересні 1941 року — відтоді її більше не закривали.

Водночас церковне начиння та предмети для богослужіння були втрачені. Винятком стали двері від іконостаса з іконою Архангела Михаїла. Сьогодні вони зберігаються у правому бічному вівтарі церкви. Новий іконостас, який зберігся до наших днів, спорудили 1944 року за ініціативи тодішнього настоятеля храму Тимофія Коваля. Його розписав український художник Іван Їжакевич.

Фото: Володимир Наконечний
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