Через атаку РФ у Києві постраждали провайдери, мережа «Тітка Клара» та виробництво бренду Dukachi

Унаслідок російської атаки на Київ постраждала низка цивільних об’єктів — телекомунікаційна інфраструктура, дата-центри та приватні підприємства. Серед іншого було пошкоджено основний вузол інтернет-провайдера Etherlink, потужності Cityhost і MiroHost, а також виробництва мережі пирожкових «Тітка Клара» та бренду Dukachi.

Найбільше наслідки атаки відчули телекомунікаційні компанії. Про пошкодження своєї інфраструктури та потужностей повідомили KIEVNET, «Домонет», FAUST, UTELS, «Павутина» та Etherlink, а також Cityhost і MiroHost.

Через це в частини абонентів у Києві виникли проблеми з доступом до інтернету, а також перебої в роботі окремих сайтів і онлайн-сервісів.

Особливо серйозних пошкоджень зазнав Etherlink. Було зруйновано основний вузол провайдера, через що частина абонентів у центрі Києва залишилася без зв’язку. Компанія повідомила, що швидко відновити обладнання на старому майданчику неможливо, тому ядро мережі вирішили перенести в інше місце.

«Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено в інше місце, зараз шукаємо відповідну локацію», — повідомили у службі підтримки Etherlink.

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Від атаки також постраждала інфраструктура хостинг-провайдера Cityhost, а дата-центр, у якому розміщувалися потужності MiroHost, був повністю зруйнований.

На тлі пошкоджень власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов прогнозує суттєве зростання тарифів на інтернет.

«Ціни за інтернет різко зростуть. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів зв’язку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн», — зазначив він у коментарі dev.uа.

Це вже не перший випадок пошкодження телекомунікаційної інфраструктури останніми днями. 23 вересня частина абонентів у Києві залишалася без інтернету через пошкодження дата-центрів, а 17 вересня внаслідок російського удару по Київщині постраждало обладнання «Київстару».

Постраждали й інші цивільні підприємства

Під час російської атаки пошкоджень зазнали не лише телекомунікаційні об’єкти. Про наслідки ударів повідомили й українські бізнеси.

Зокрема, постраждало виробництво мережі пирожкових «Тітка Клара». У компанії попередили, що через пошкодження найближчим часом частини позицій у меню може не бути в наявності. Там зазначили, що вже працюють над відновленням виробництва та поверненням повного асортименту.

Серйознішими виявилися наслідки для ювелірного бренду Dukachi. У компанії заявили, що їхнє підприємство повністю знищене російською ракетою.

Водночас у Dukachi наголосили, що працівники не постраждали.

«Люди цілі, це головне», — повідомили у компанії.

Раніше також повідомлялося, що вночі 21 вересня російський безпілотник влучив у третій корпус Запорізького національного університету. Значна частина будівлі вигоріла. Корпус є пам’яткою архітектури місцевого значення, найстарішим корпусом ЗНУ й налічує понад 120 років історії.