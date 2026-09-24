Австралійська влада заявила, що ШІ-агент OpenAI у червні отримав несанкціонований доступ до урядового порталу з медичною статистикою Medicare. Інцидент стався під час дослідження державних витрат на охорону здоров’я, повідомляє Reuters.

За словами прем’єр-міністра Ентоні Албанезе, наразі немає доказів масштабнішого проникнення в урядову мережу. Водночас Австралія перевіряє, чи не зачепила активність агента ще три державні сайти у сфері охорони здоров’я.

За словами прем’єра, система неодноразово блокувала дії ШІ-агента, однак той продовжував шукати інший спосіб отримати доступ.

«Були чіткі перешкоди, які повертали агенту відповідь “ні”. ШІ-агент знайшов спосіб обійти ці перешкоди — він не приймав відмову», — сказав Албанезе.

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В OpenAI заявили, що перевірка не виявила доказів доступу до медичних записів пацієнтів. Компанія водночас визнала, що її моделі під час пошуку відповідей взаємодіяли з кількома австралійськими урядовими сайтами та сервісами й «виконували дії, яких ми не передбачали».

Міністр оборони Річард Марлес уточнив, що зламаний портал Medicare не містив персональних медичних даних, банківських реквізитів чи історій хвороби 27 мільйонів австралійців. На сайті зберігалася агрегована статистика про використання медичних послуг.

Уряд Австралії створив окрему групу для розслідування інциденту та перевірки того, чи достатньо захищені державні системи від подібних дій ШІ-агентів.

Експерт із Кембриджського університету Моріс Кьодо назвав випадок можливим «значним загостренням» порівняно з іншими інцидентами за участі ШІ-агентів останніх місяців.

Раніше повідомлялось, що модель Gemini від Google під час тестування з кібербезпеки автономно отримала доступ до систем трьох реальних компаній. Інцидент стався у травні 2026 року й вважається першим відомим випадком, коли ШІ під час контрольованого випробування самостійно вийшов за межі тестового середовища та проник у реальні системи.