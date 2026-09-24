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Художник перетворить тисячу дорожніх знаків на «Велику хвилю» Хокусая

Кирило Шостак 24 вересня 2026
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Італійський художник Мауріціо Серджуїсті, відомий як Scoobafish, перетворить близько тисячі списаних дорожніх знаків на масштабну інсталяцію ленд-арту на узбережжі Сардинії. Про це розповідає Design Boom.

Проєкт Urban Pixel використовує справжні дорожні знаки як фізичні «пікселі». У першій роботі серії під назвою «Остання хвиля» художник переосмислює «Велику хвилю» Хокусая.

Композицію збиратимуть вручну просто на пляжі так, щоб повне зображення було видно згори. Самі знаки не фарбуватимуть і не перероблятимуть: на них залишаться подряпини, іржа, світловідбивні поверхні та інші сліди використання.

У центрі композиції буде гниле яблуко — як відсилання до тем споживання, відходів і їхніх наслідків.

Інсталяція проіснує лише кілька годин. Після цього її повністю демонтують, а знаки приберуть із пляжу. Постійним свідченням роботи залишаться лише фото та відео з повітря.

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Перед створенням фінальної версії Серджуїсті також проводив повномасштабні експерименти з кольором, щільністю, накладанням елементів і тим, як композиція читається згори.

Окремо художник досліджував, як світловідбивні поверхні знаків змінюють вигляд роботи в різних умовах освітлення. Таким чином, кожен списаний знак зберігає власні сліди минулого, але водночас стає частиною одного великого зображення.

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