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Китай відновлює «панда-дипломатію»: до зоопарку США передадуть двох тварин

Ірина Маймур 25 вересня 2026
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Китай відновлює «панда-дипломатію»: до зоопарку США передадуть двох тварин

До зоопарку Атланти в США мають прибути дві великі панди з Китаю — шестирічний самець Пін Пін і п’ятирічна самиця Фу Шуан. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що тварини переїдуть до нового дому «за кілька днів», під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише CBS News.

Пін Пін і Фу Шуан народилися на дослідницькій базі з розведення великих панд у Ченду. Їх привезуть до Атланти в межах угоди про дослідження та збереження великих панд між Zoo Atlanta та Китайською асоціацією охорони дикої природи.

Сі Цзіньпін назвав панд «посланцями дружби», а їхнє прибуття — «гарною новиною». Тим часом у Zoo Atlanta готують вольєри та іншу інфраструктуру для тварин за консультацій китайських фахівців.

Великі панди вже жили в зоопарку Атланти протягом 25 років. Лун Лун і Ян Ян прибули туди 1999 року, а з 2006-го до 2016-го в них народилося семеро дитинчат. У жовтні 2024 року пара разом із двома наймолодшими нащадками повернулася до Китаю після завершення попередньої угоди.

Практику міжнародного передавання великих панд називають «панда-дипломатією». Сьогодні тварин зазвичай відправляють до інших країн у межах довгострокових програм дослідження та збереження виду, однак такі переїзди мають і дипломатичне значення. Одним із найвідоміших прикладів стало передавання 1972 року двох панд Національному зоопарку у Вашингтоні після візиту президента США Річарда Ніксона до Китаю.

Нині великі панди в США живуть у Національному зоопарку у Вашингтоні та зоопарку Сан-Дієго — обидва отримали нових тварин із Китаю у 2024 році. Після прибуття Пін Піна і Фу Шуан великі панди знову з’являться і в Атланті.

Фото на обкладинці ілюстративне: Stone Wang / Unsplash
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