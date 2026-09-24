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Рідкісний віскі Macallan 1926 року виставлять на аукціон за майже $3 млн

Кирило Шостак 24 вересня 2026
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9 жовтня Sotheby's проведе перший в історії аукціон безпосередньо в маєтку The Macallan у Спейсайді, Шотландія. Головним лотом стане пляшка The Macallan Fine & Rare 60 Years Old 1926, яку оцінюють у 1,7–2,2 млн фунтів стерлінгів, або до 3 млн доларів. Про це повідомляє ART News.

Віскі дистилювали 1926 року, а розлили по пляшках лише через 60 років — у 1986-му. Напій витримувався в дубовій бочці №263 з-під хересу.

Усього з цієї бочки вийшло лише 40 пляшок. Чотирнадцять із них отримали етикетку Fine & Rare, ще 12 оформив британський художник Пітер Блейк, а 12 — італійський художник Валеріо Адамі. Дві пляшки залишилися без етикеток, одну з них пізніше вручну розписав ірландський художник Майкл Діллон.

На торги виставлять одну з 14 оригінальних пляшок Fine & Rare. Вона може побити рекорд іншого Macallan 1926 року, який три роки тому на Sotheby's у Лондоні продали за 2,2 млн фунтів.

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«Macallan 1926 року — один із найкультовіших і найбажаніших спиртних напоїв, будь-коли створених», — зазначив керівник глобального напряму віскі та спиртних напоїв Sotheby's Джонні Фоул.

Аукціон відбудеться на тлі спаду ширшого ринку рідкісного віскі. За даними індексу Knight Frank, ціни на такі пляшки впали на 13,6% за 12 місяців до середини 2025 року і на 25,3% за п'ять років. Водночас особливо рідкісні екземпляри з відомим походженням продовжують продаватися за рекордні суми.

Серед інших лотів будуть спеціальна колекція The Macallan's Romantica Collection з роботами Блейка, Адамі та Діллона, яку оцінюють у 60–100 тисяч фунтів, а також The Macallan The Reach 81 Years Old вартістю до 140 тисяч фунтів і повна колекція Macallan in Lalique Six Pillars — до 350 тисяч фунтів.

Фото: MARIANNE RIXHON / Pexels
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