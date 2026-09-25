Meta створила кишеньковий ШІ-гаджет, який нагадує Tamagotchi

Компанія Meta представила Muse Charm — кишеньковий пристрій для взаємодії з персональним ШІ-агентом Muse. Через компактний формат і цифрового персонажа на екрані його вже порівнюють із Tamagotchi — популярною кишеньковою іграшкою з віртуальним улюбленцем, пише TechCrunch.

На екрані Muse Charm відображатиметься персоналізований персонаж Muse, зовнішність якого користувач зможе налаштовувати. Сам гаджет можна буде носити в кишені, на ремінці або причепити до сумки чи ключів як брелок.

Muse Charm отримає приблизно 2-дюймовий OLED-екран, вбудований 5G-модем і сканер відбитка пальця. Завдяки мобільному зв’язку користуватися Muse можна буде без Wi-Fi. Також у пристрої передбачені камери, мікрофони, динаміки та порт USB-C. Камери зможуть знімати фото й відео, а також передавати ШІ інформацію про те, що відбувається навколо.

Ще одна особливість — Muse Charm зможуть розпізнавати інші такі пристрої поблизу та взаємодіяти з ними. Налаштовувати гаджет можна буде через застосунок Muse на iOS або Android.

TechCrunch пов’язує формат Muse Charm із популярним серед Gen Z трендом на брелоки та підвіски для сумок. Видання також звертає увагу на моду носити Apple Watch як брелок або підвіску та ширший інтерес до ретротехнологій — від цифрових камер і кнопкових телефонів до iPod і дротових навушників.

Meta планує випустити Muse Charm до святкового сезону наприкінці 2026 року. Точну ціну компанія поки не оголосила, однак, за даними Bloomberg, гаджет може коштувати приблизно як смарт-годинник.