Київський КВЦ «Парковий» призупинив роботу після російської атаки

Конгресно-виставковий центр «Парковий» у Києві призупинив роботу після пошкоджень, яких будівля зазнала під час російської атаки 23 вересня. У центрі повідомили, що людей оперативно евакуювали й ніхто не постраждав. Зараз фахівці оцінюють стан будівлі.

Дату відновлення роботи поки не називають. Адміністрація «Паркового» планує окремо зв’язатися з організаторами майбутніх заходів, партнерами та клієнтами й повідомити про подальші рішення.

Під час атаки в комплексі проходив перший день Lean Summit 2026 — дводенного бізнес-саміту для власників компаній, топменеджерів і фахівців з операційної ефективності. Захід був запланований на 23–24 вересня. Організатори також повідомляли, що після пошкодження будівлі всі учасники були живі й неушкоджені.

Того дня російські війська масовано атакували Київ. У різних районах столиці були пошкоджені об’єкти бізнесу та інфраструктури. Зокрема, постраждали фармацевтичний завод «Дарниця», АЗС «Укрнафти», бізнес-центр, складські приміщення, а також транспортна й залізнична інфраструктура.

Під час денної атаки також загорівся колишній критий Залізничний ринок біля Центрального залізничного вокзалу, відомий як ринок-«шайба».

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«Парковий» розташований на Парковій дорозі в центрі Києва. Працює як майданчик для конференцій, форумів, виставок, концертів та інших великих подій.