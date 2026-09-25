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Прокуратура Києва вимагає захистити історичну будівлю на Татарці

Ірина Маймур 25 вересня 2026
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Прокуратура Києва вимагає захистити історичну будівлю на Татарці

Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника будинку на Овруцькій, 19 укласти охоронний договір. Будівля на Татарці має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Будинок розташований в історичній місцевості Татарка (район Лук'янівка), міститься на червоній лінії забудови вул. Овруцької, яка пролягала від вулиці Герцена до вулиці Нагірної. Його внесли до міського переліку об’єктів культурної спадщини у 2002 році наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища.

Будинок є цінним збереженим зразком міщанського особняка XIX століття, зведеного у стилістиці історизму. Там у 1924–1945 роках жив лікар-фтизіатр Антон Собкевич — доктор медицини, професор Київського медичного інституту та директор Київського інституту туберкульозу. У садибі частково збереглися початкове планування, ліплення, кахляні печі та інші елементи оздоблення.

За законом власники пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини мають укладати охоронні договори з органами охорони культурної спадщини. Такий договір визначає режим використання будівлі та території, а також вимоги до її утримання і збереження.

Прокуратура просить суд зобов’язати власника будинку укласти такий договір.

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