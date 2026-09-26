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Науковці пропонують використовувати гриби для майбутнього землеробства на Марсі та Місяці — дослідження

Ірина Маймур 26 вересня 2026
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Науковці пропонують використовувати гриби для майбутнього землеробства на Марсі та Місяці — дослідження

Дослідники зі США та Бразилії вивчають, чи можуть корисні гриби стати в пригоді при вирощуванні рослин на Місяці та Марсі. Науковці припускають, що мікроорганізми можуть зробити місцевий реголіт — поверхневий шар пилу та уламків порід — придатнішим для сільського господарства та в майбутньому зменшити залежність космічних поселень від постачання їжі із Землі, пише ScienceDaily.

Місячний і марсіанський реголіт погано підходить для вирощування рослин. Зокрема, в ньому бракує доступних поживних речовин, серед яких азот, калій і фосфор. Автори огляду проаналізували, як можна компенсувати цей дефіцит, використовуючи гриби.

Особливу увагу науковці приділили арбускулярним мікоризним грибам (AMF). Вони утворюють тісний зв’язок із корінням рослин і фактично виконують функцію його мікроскопічного продовження, допомагаючи ефективніше отримувати поживні речовини. Дослідники також розглянули інші гриби, які сприяють підтримці росту рослин у несприятливих умовах.

Серед перспективних автори називають і гриби роду Trichoderma. Вони можуть допомагати рослинам переносити стрес, робити поживні речовини доступнішими та потенційно змінювати фізико-хімічні властивості реголіту. Частину грибів, які розглянули науковці, раніше вже досліджували на борту Міжнародної космічної станції.

Водночас до практичного використання такого методу ще далеко. Потрібно перевірити, наскільки ефективно гриби впливатимуть на реальний місячний і марсіанський реголіт, а не на його лабораторні аналоги.

Якщо підхід виявиться ефективним, завдяки грибам астронавти в майбутньому отримуватимуть стабільніші врожаї на Місяці та Марсі й скоротять кількість продуктів, які доведеться доставляти із Землі. Дослідження опублікували в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Візуалізація на обкладинці: NASA / Human Systems Engineering and Development Division
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